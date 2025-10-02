El Salvador tiene más pobreza que en 2019

César Villalona

Economista

El Gobierno está publicando datos incompletos de la Encuesta de Hogares de 2024, pero ya se ve que quiere mostrar que la pobreza disminuyó un poco con respecto a 2023, algo que nadie le creerá.

Sin embargo, pese a sus maniobras estadísticas con respecto a los últimos dos años, el Gobierno no puede ocultar que la pobreza de hoy es mayor que la de 2019 cuando Bukele inició su mandato.

La Encuesta de Hogares de 2019, publicada en 2020, revela que el 22.8% de los hogares eran pobres y la Encuesta de 2024 dice que los hogares pobres son el 25.8% del total.

Con respecto a la población pobre, la Encuesta de 2019 dice que era el 26.8% del total y la de 2024 dice que es el 28.4%. De manera que las condiciones de vida del pueblo han empeorado.

En un país donde aumenta la pobreza hay un retroceso social innegable, porque eso significa que hay más hambre y más carencias de vivienda, salud, educación, agua, energía, transporte y otros servicios.

