EL SAVADOR: DATOS DE POBREZA

Cantidad de hogares en pobreza
|Año
|Absoluta o extrema
|Relativa
|Total
|
2019
|
87,372
|
354,975
|
442,347
|
2024
|
182,249
|
335,468
|
517,717
|
Variación
|
94,877
|
-19,507
|
75,370
Fuente. Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. Encuestas de Hogares
de Propósitos Múltiples, años 2019 y 2024
Hogares en pobreza respecto a total de hogares
|Año
|Absoluta o extrema
|Relativa
|Total
|
2019
|
4.5%
|
18.3%
|
22.8%
|
2024
|
9.1%
|
16.7%
|
25.8%
|
Variación
|
4.6%
|
-1.6%
|
3.0%
Fuente. Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. Encuestas de Hogares
de Propósitos Múltiples, años 2019 y 2024
Cantidad de personas en pobreza
|Año
|Absoluta o extrema
|Relativa
|Total
|
2019
|
368,345
|
1,428,579
|
1,796,924
|
2024
|
610,272
|
1,198,934
|
1,809,206
|
Variación
|
241,927
|
-229,645
|
12,282
Fuente. Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. Encuestas de Hogares
de Propósitos Múltiples, años 2019 y 2024
Personas pobres con respecto a la población total
|Año
|Absoluta o extrema
|Relativa
|Total
|
2019
|
5.5%
|
21.3%
|
26.8%
|
2024
|
9.6%
|
18.9%
|
28.5%
|
Variación
|
4.1%
|
-2.4%
|
1.7%
Fuente. Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. Encuestas de Hogares
de Propósitos Múltiples, años 2019 y 2024
Algunas valoraciones:
- Entre 2019 y 2024 aumentó la pobreza total, a pesar de que lo población disminuyó en 353,895 personas, de 6,704,864 en 2019 a 6,350,969 en 2024, debido a la enorme emigración.
- Aumentó mucho la pobreza absoluta o extrema (carencia de alimentos) y disminuyó la relativa, tanto en cantidad y porcentaje de hogares como en cantidad y porcentaje de personas.
- El aumento de los hogares y de la población en pobreza absoluta es muy grande, de 108%. En cantidad son 94,877 personas.
- La reducción de la pobreza relativa se debe a que muchos hogares y personas pasaron de esa condición a la de pobres extremos.
Nota: No hay datos de 2025. La encuesta de Hogares de cada año suele publicarse en julio del siguiente año.
César Villalona