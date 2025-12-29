Página de inicio » Economía » EL SAVADOR: DATOS DE POBREZA

EL SAVADOR: DATOS DE POBREZA

Cantidad de hogares en pobreza

Año Absoluta o extrema

 

 Relativa Total
 

2019

  

87,372

  

354,975

  

442,347
 

2024

  

182,249

  

335,468

  

517,717
 

Variación

  

94,877

  

-19,507

  

75,370

Fuente. Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. Encuestas de Hogares

de Propósitos Múltiples, años 2019 y 2024

 

Hogares en pobreza respecto a total de hogares

Año Absoluta o extrema Relativa Total

 
 

2019

  

4.5%

  

18.3%

  

22.8%
 

2024

  

9.1%

  

16.7%

  

25.8%
 

Variación

  

4.6%

  

-1.6%

  

3.0%

Fuente. Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. Encuestas de Hogares

de Propósitos Múltiples, años 2019 y 2024

 

Cantidad de personas en pobreza

Año Absoluta o extrema Relativa Total

 
 

2019

  

368,345

  

1,428,579

  

1,796,924
 

2024

  

610,272

  

1,198,934

  

1,809,206
 

Variación

  

241,927

  

-229,645

  

12,282

Fuente. Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. Encuestas de Hogares

de Propósitos Múltiples, años 2019 y 2024

 

 

 

Personas pobres con respecto a la población total

Año Absoluta o extrema Relativa Total

 
 

2019

  

5.5%

  

21.3%

  

26.8%
 

2024

  

9.6%

  

18.9%

  

28.5%
 

Variación

  

4.1%

  

-2.4%

  

1.7%

Fuente. Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. Encuestas de Hogares

de Propósitos Múltiples, años 2019 y 2024

 

Algunas valoraciones:

 

  1. Entre 2019 y 2024 aumentó la pobreza total, a pesar de que lo población disminuyó en 353,895 personas, de 6,704,864 en 2019 a 6,350,969 en 2024, debido a la enorme emigración.
  2. Aumentó mucho la pobreza absoluta o extrema (carencia de alimentos) y disminuyó la relativa, tanto en cantidad y porcentaje de hogares como en cantidad y porcentaje de personas.
  3. El aumento de los hogares y de la población en pobreza absoluta es muy grande, de 108%. En cantidad son 94,877 personas.
  4. La reducción de la pobreza relativa se debe a que muchos hogares y personas pasaron de esa condición a la de pobres extremos.

 

Nota: No hay datos de 2025. La encuesta de Hogares de cada año suele publicarse en julio del siguiente año.

 

César Villalona

