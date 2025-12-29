EL SAVADOR: DATOS DE POBREZA

Cantidad de hogares en pobreza

Año Absoluta o extrema Relativa Total 2019 87,372 354,975 442,347 2024 182,249 335,468 517,717 Variación 94,877 -19,507 75,370

Fuente. Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. Encuestas de Hogares

de Propósitos Múltiples, años 2019 y 2024

Hogares en pobreza respecto a total de hogares

Año Absoluta o extrema Relativa Total 2019 4.5% 18.3% 22.8% 2024 9.1% 16.7% 25.8% Variación 4.6% -1.6% 3.0%

Cantidad de personas en pobreza

Año Absoluta o extrema Relativa Total 2019 368,345 1,428,579 1,796,924 2024 610,272 1,198,934 1,809,206 Variación 241,927 -229,645 12,282

Personas pobres con respecto a la población total

Año Absoluta o extrema Relativa Total 2019 5.5% 21.3% 26.8% 2024 9.6% 18.9% 28.5% Variación 4.1% -2.4% 1.7%

Algunas valoraciones:

Entre 2019 y 2024 aumentó la pobreza total, a pesar de que lo población disminuyó en 353,895 personas, de 6,704,864 en 2019 a 6,350,969 en 2024, debido a la enorme emigración. Aumentó mucho la pobreza absoluta o extrema (carencia de alimentos) y disminuyó la relativa, tanto en cantidad y porcentaje de hogares como en cantidad y porcentaje de personas. El aumento de los hogares y de la población en pobreza absoluta es muy grande, de 108%. En cantidad son 94,877 personas. La reducción de la pobreza relativa se debe a que muchos hogares y personas pasaron de esa condición a la de pobres extremos.

Nota: No hay datos de 2025. La encuesta de Hogares de cada año suele publicarse en julio del siguiente año.

César Villalona

