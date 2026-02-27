¿Está Bukele reduciendo la pobreza o simplemente ocultándola?

Compartir

Por David Alfaro

27/02/2026

Si alguien pregunta si la dictadura de Bukele está reduciendo la pobreza en El Salvador, muchos dirán que sí. Pero la pregunta más profunda es otra: ¿se está reduciendo la pobreza o se están eliminando a los pobres de la vista pública?

Reducir la pobreza implica transformar las condiciones sociales y económicas que la producen. Otra cosa muy distinta es resolver el problema desplazando, encerrando o invisibilizando y hasta dejando morir a quienes la padecen.

La lógica que algunos critican del modelo actual es simple y dura: si no hay pobres visibles, entonces estadísticamente tampoco hay pobreza.

Una de las principales estrategias para este cometido ha sido la política de seguridad. La guerra contra las pandillas ha permitido capturas masivas dentro del régimen de excepción. Defensores del gobierno argumentan que esto ha mejorado la seguridad; los críticos sostienen que también ha provocado detenciones arbitrarias y un fuerte impacto en sectores de bajos recursos, que son los más expuestos a la criminalización social.

Otro punto de discusión ha sido la ausencia de estadísticas actualizadas sobre pobreza tras el debilitamiento o reestructuración de algunas instituciones estadísticas nacionales como la DIGESTYC, lo que dificulta el análisis independiente de la evolución real de las condiciones sociales.

También se señalan procesos de desplazamiento en zonas donde se impulsan proyectos turísticos o urbanos de alto impacto económico. En estos casos, comunidades vulnerables han denunciado desalojos o presiones para abandonar sus territorios, en un contexto de creciente gentrificación.

La criminalización de la pobreza es otro tema mencionado por críticos. Actividades informales como la venta callejera o la mendicidad han sido tratadas en algunos casos como problemas de orden público, dentro de un proceso más amplio de militarización del espacio urbano que busca proyectar una imagen de orden y modernización.

Por otra parte, el fenómeno migratorio también influye en las cifras nacionales. Desde 2019, cientos de miles de salvadoreños han salido del país buscando mejores oportunidades económicas y sociales. Este flujo migratorio reduce la presión estadística sobre indicadores de pobreza, aunque no necesariamente implica una mejora estructural de las condiciones internas.

Los defensores de la dictadura sostienen que estas políticas han reducido la violencia y mejorado la estabilidad económica. Sus críticos, en cambio, consideran que el país podría estar experimentando una transformación social donde el problema de la pobreza no se elimina, sino que se reconfigura o se vuelve menos visible en el espacio público y estadístico.

En resumen, el debate no es sólo si la pobreza está disminuyendo, sino cómo se mide el desarrollo social y quiénes realmente se están beneficiando de los cambios.

