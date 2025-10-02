Comunidad de Santa Catarina Masahuat, pide urgentemente reparación de calle

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los residentes de la Comunidad El Matazano, de Santa Catarina Masahuat, en el occidente del país, piden urgentemente al gobierno la reparación de calle principal, la cual presenta graves de daños, entre ellos derrumbes, lo que dificulta el tránsito en la zona.

Los más de mil habitantes del cantón El Matazano en Distrito Santa Catarina Masahuat, municipio Sonsonate Norte, expresan que su principal calle de acceso ha sufrido serias afectaciones debido a los daños causados por fuertes lluvias la tarde de del 29 de septiembre de 2025 y que provocaran derrumbes de gran proporción incomunicando a todos sus caseríos.

Los habitantes en esta zona esperan que las autoridades correspondientes como la municipalidad, la DOM y Ministerio de Obras Públicas inviertan en reparación de este acceso después del desalojo de derrumbes para que los daños no se incrementen y requieran de mayor costo y pongan en peligro la movilidad todos sus habitantes.

La falta de inversión y mantenimiento de caminos vecinales es preocupante debido que las municipalidades no dan respuesta a estas zonas, por lo que la vulnerabilidad y los riesgos a desastres se ha incrementado, comprobado en los sucesos más recientes por excesos de lluvia.

A última hora los vecino aseguran que la calle ya fue despejada, por lo que la comunidad pide que se reparen los tramos qué quedaron dañados.

