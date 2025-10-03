Titular del COI trasmite solidaridad a Palestina

Compartir

Lausana, Suiza/Prensa Latina

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, recibió ese jueves aquí en la Casa Olímpica a una delegación de Palestina, a la que trasmitió su solidaridad.

Coventry expresó su profunda preocupación por la situación actual de la nación árabe, se refirió al impacto del conflicto en curso en el deporte y los atletas palestinos, y les brindó el apoyo del COI.

Nuestra más sincera solidaridad con todos los afectados por este conflicto y, por supuesto, nos solidarizamos con la comunidad olímpica de la región, expresó.

La zimbabwense destacó el papel fundamental del deporte para unir al mundo en una competición pacífica.

Durante un encuentro con el titular del Comité Olímpico Palestino, Jibril Rajoub, Coventry reiteró el apoyo de su organismo al Plan de Reactivación del Deporte Palestino, presentado el año pasado.

El COI se comprometió a coordinar una iniciativa de solidaridad internacional para movilizar fondos para reconstruir las instalaciones deportivas destruidas en territorio palestino y reanudar las actividades competitivas.

Ambos directivos acordaron la asignación de becas de Solidaridad Olímpica para palestinos que se entrenan para los Juegos Asiáticos de la Juventud de Bahréin 2025, los Olímpicos juveniles de Dakar 2026, los Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 y los Olímpicos de Los Ángeles 2028.

