Deschamps anuncia nómina de Francia para eliminatoria mundialista

París/Prensa Latina

El técnico de Francia, Didier Deschamps, anunció este jueves la convocatoria para los partidos contra Azerbaiyán e Islandia en la eliminatoria para el mundial de fútbol del 2026, nómina liderada por Kylian Mbappé y con Ousmane Dembélé ausente.

En conferencia de prensa, el entrenador presentó como novedad el llamado a les Bleus, campeones mundiales de Rusia 2018 y segundos en Qatar 2022, del atacante del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta, ante las lesiones de jugadores como el flamante Balón de Oro Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG) y Marcus Thuram (Inter de Milan).

La relación del equipo que enfrentará en casa a Azerbaiyán el 10 de octubre y tres días después de visitante a Islandia no incluye a los veteranos Florian Thauvin (Lens) y Corentin Tolisso (Olympique de Lyon), a quienes Deschamps no descartó.

Por su parte, el centrocampista Christopher Nkunku (AC Milan) retornó con Francia, que lidera el grupo D con dos victorias sin derrotas de cara al torneo universal que organizarán el año próximo Estados Unidos, México y Canadá.

Les Bleus tendrán una vez más como figura a seguir a Mbappé, quien marcó en los dos encuentros previos de la eliminatoria, frente a Ucrania e Islandia, y ha empezado en gran forma la campaña con el Real Madrid, al sumar ocho goles en La Liga y cinco en la Champions, puntero entre los artilleros en ambas competiciones.

Convocatoria de Francia:

Arqueros: Chevalier, Maignan y Samba; defensores: Digne, Gusto, Lucas y Théo Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba y Upamecano; volantes: Camavinga, Koné, Nkunku, Olise, Rabiot y Khéphren Thuram; y atacantes: Mbappé, Barcola, Akliouche, Coman, Ekitike y Mateta.

