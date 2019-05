Incrementa la población infantil en migraciones y desplazamiento forzado

Rebeca Pineda

@DiarioCoLatino

Con el objeto de garantizar el acceso a los Derechos Humanos a personas migrantes provenientes del triángulo norte, Cristosal y otras organizaciones desarrollaron el “Foro de actores regionales por los derechos humanos de víctimas de violencia en condición de desplazamiento y migración forzada”. En el evento se destacó un aumento en el número de familias migrantes y niños que viajan solos hacia Estados Unidos, así como las dificultades que enfrenta México, para atender y dar asilo adecuadamente a tanta población.

Antes del 2004 el perfil de los desplazados eran hombres jóvenes, sin embargo, desde el 2005 hay un proceso de feminización de migraciones y a partir del 2009 hay una mayor demografía de niños tanto que en el 2018 se registraron cerca de 31 mil 717 niños, que viajan con sus familias y 2 mil 176 que viajan solos.

Rita Robles, representante del Centro de Derechos Humanos “Fray Martínez”, de México, dice que hay una inestabilidad y carencia en la atención a las personas desplazadas que llegan a México. “Los centros de detención están pensados para personas solas, pero cuando empiezan a llegar los niños, los sistemas empiezan a entrar en crisis porque no están preparados, ni para niños no acompañados, ni familias, porque las familias no deben separarse”, dijo.

Robles, enfatizó que México incrementó las detenciones en un 60 % de acuerdo a su política de migración: “el número de personas detenidas es casi el doble de los que fueron detenidos el año pasado a marzo de este año, las explicaciones que se dan es que hay mayor número de personas que están cruzando México, pero lo cierto es que se está privilegiando la política de detención, que no ayuda a determinar las necesidades de protección internacional que tienen las personas”, explicó.

Entre las principales causas de desplazamiento, están los hechos de violencia que según encuestas representan el 60.3 %, entre ellas el reclutamiento forzoso por pandillas, extorsión, amenazas, y razones económicas con un 30.1 %.