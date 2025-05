Incertidumbre y críticas por obras de mitigación en Los Chorros

Gloria Silvia Orellana

La noticia que ha circulado en redes sociales sobre un contenedor lleno de lodocreto, que colapsó por el peso de su contenido, antes de colocarse como “barrera de contención” de un talud en el tramo de Los Chorros, ha generado mucha inquietud, pero sobre todo incertidumbre.

La avalancha de reacciones de usuarios de la red social “X”, algunos cuestionando las medidas de mitigación, otros por el costo de la obra y por la incertidumbre que no sea un lugar seguro para circular el próximo lunes 11 de mayo del presente año, tal como lo prometió el Gobierno.

El “lodocreto” (cemento, agua y agregados finos) es una base con la que están llenando los contenedores al Ministerio de Obras Públicas (MOPT), como una acción para limitar o reducir la vulnerabilidad que presenta la zona, pero que ha sido criticado por la población en las redes sociales que no ven viable la respuesta a la fragilidad que presenta la montaña, que ha quedado demostrado con dos derrumbes de gran magnitud, que mantiene cerrado el paso por ese tambo de la Panamericana.

El usuario que se identifica como @ElMesíasSV, explicó el diseño geotécnico a la “situación crítica” de la carretera de Los Chorros, y explica que “esos taludes de limo arenoso, inclinados a 85o grados, han colapsado repetidamente, lo que ha obligado al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) a cerrar la vía hasta el 11 de mayo de 2025”.

“Al 8 de mayo, con solo tres días para reabrir la carretera, el MOPT ha colocado contenedores de 40 pies rellenos de lodcreto al pie de un talud específico de 100 metros de largo y 70 metros de altura, con una inclinación de 85o grados. La configuración incluye dos contenedores en la base y un tercero apilado sobre el más cercano al talud, a 5 metros de distancia del pie, buscando contener posibles deslizamientos. Aunque esta medida parece un esfuerzo por ganar tiempo, no es una práctica común en ingeniería geotécnica para taludes viales”, acotó el usuario.

“Ante taludes viales, lo habitual es usar bermas (zona lateral pavimentada), muros de gaviones o sistemas de estabilización activa como pilotes. Los contenedores suelen aparecer en en emergencias como inundaciones, pero su uso aquí, frente a un talud de 70 metros a 85 grados, nos lleva a cuestionar su efectividad”, añadió .

A estas valoraciones se sumaron otros usuarios de X, cuestionando la idoneidad del ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, así como las medidas de los contenedores y la incertidumbre sobre la suceptibilidad de la zona a otros deslizamientos.

La cuenta @Andy González, expresó: “Tienen que interpelar al ministro de Obras Públicas para que al menos recuperen algo de credibilidad porque por lo pronto nada serio se les cree. Se protegen entre ellos mismos y así vamos más para atrás que para adelante”.

Mientras, @MausV5 expresó: “Atajo de Zopencos! Para qué horas la destitución de este inútil, inepto y corrupto ministras de obras públicas !!??, y el comentario de @fespinozaba: Cuánto $$ nos está constando tanta ineptitud.

En cuanto al uso de contenedores como barrera contra el talud, la cuenta de @Setsuna7, señala: Cada contenedor tiene unos “numeritos” como el volumen en M3, del contenedor, el máximo peso de carga, etc. un INGENIERO sabría que esos número son relevantes y podría calcular el peso del volumen de lodocreto para ver si excede el máximo, pero supongo que eso es mucho pedir”.

@Salvi escribió: “Si no aguantó el lodocreto ¿cómo va a aguantar un derrumbe? Es que de verdad se pasan. Opinión que compartió otro usuario de X , identificado como @Imkike: Ya no es divertido, es triste. No es consciente el gobierno? Están jugando con las vidas de la gente que transita por los chorros! Es de Temer el valor de este gobierno para jugar con nosotros.

En cuanto a la fecha de apertura, el próximo domingo 11 de mayo, las opiniones en la red X, en su mayoría son de incertidumbre, como lo expresó, @bct1971: Una cosa es prometer. Otra cosa es ver las circunstancias para esa fecha. Si no es seguro abrir para esa fecha, es mejor que siga cerrado. Preferible esperar más a que haya una tragedia”.

@NudulEl expresó: El proyecto de esa carretera es un total fracaso. Mientras que la usuaria @BeaDíaz04 preguntó: Cuánto nos estará costando tanta improvisación.

