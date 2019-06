Iglesia llama a la feligresía obrar bajo las enseñanzas de San Oscar Romero

¨Muchos de nosotros tenemos el cuadro y camisa de Monseñor Romero, pero no tenemos el pensamiento ni el corazón de él. Lo ensalzamos pero no actuamos como el lo fué¨, agregó el sacerdote, Carlos Torres, párroco de la iglesia Jesús Cautivo de Zacatecoluca. Foto: Diario Co Latino/Alex Henríquez.