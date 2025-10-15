Guatemala golpea 1-0 a El Salvador y lo deja sin victorias en casa en eliminatorias mundialistas

Compartir

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El Salvador se puso cuesta arriba en las eliminatorias mundialistas de CONCACAF, al caer por la mínima ante Guatemala este martes 14 de octubre, y agravó las esperanzas por el sueño mundialista, tras caer en el fondo de la tabla del grupo A.

La selecta salió con un 4-2-3-1 ante Guatemala, con Mario González en la portería, con Adán Climaco, Ronald Rodríguez, Julio Sibrian y Jefferson Valladares en la línea de defensa; Mauricio Cerritos y Marcelo Díaz en el medio y en la frontal Jairo Henríquez, Nathan Ordaz al medio, Joshua Pérez de lateral y Bryan Gil.

La primera del encuentro llegó por parte de Nathan Ordaz, quien condujo el esférico por la banda e intentó filtrarse con un disparo que finalizó desviado.

A los 9’ otra vez La Selecta salió a presionar con un balón que recibió Joshua Pérez por la banda, el #6 de la azul y blanco sirvió para Bryn Gil en la frontal, y este tropezó con el pie de uno de los jugadores de Guatemala, por lo cual tanto la afición como en la selección pidió penal.

A los 12’ nuevamente, El Salvador, estuvo muy cerca de mandar el primero a la red, con el disparo de Ordaz que de no ser por la mano del arquero guatemalteco, habría ido directo a la red del cuadro visitante.

Por su parte, Guatemala inició su acercamientos, pero de larga distancia, al encarar al cancerbero Mario González, con un disparo desde fuera del área.

A la media hora del juego, el grito agónico de gol por parte de la afición salvadoreña aún era incesante, a pesar de ver ir la más importante de la azul y blanco en el 1T. Tras un tiro libre estéril que remató de cabeza Ronal Rodríguez el balón finalizó en el travesaño.

La Selecta finalizó el primer tiempo presionando a Guatemala, pero sin encontrar el gol y sin encontrar las oportunidades que lo llevaran a tener la ventaja en su estadio, a pesar del dominio que ejercía, fue carente de profundidad. Mientras que Guatemala se volcó los últimos minutos únicamente defendiendo.

En el primer minuto del segundo tiempo, Guatemala lastimó de gran manera a El Salvador con un disparo desde fuera del área que sorprendió a González y finalizó dentro de la red para adelantarse en el marcador.

Y en el mismo momento, Panamá y Surinam, empataron 1-1 en la casa de los canaleros y lideraban la tabla con 6 unidades cada uno y por debajo Guatemala con cinco, y El Salvador perdía las esperanzas al fondo de la tabla con 3 puntos, destino, que solamente podía cambiar al remontarle a la albiceleste.

Sobre los 63’, nuevamente la selecta lo intentaba y se quedaba aún por debajo en el marcador y de forma milimétrica. Esto tras un disparo a la frontal que con la presencia de Brian Gil, el esférico quedó a nada de marcar el primero para la azul y blanco igualar a Guatemala.

Con el ingreso de Rafa Tejada, la Selecta tuvo más dinamismo y generó mayor acercamiento en la zona de Guatemala. Sin embargo, a la azul y blanco no le alcanzó para igualar por la mínima a los chapines que se llevaron los tres puntos del Cuscatlán.

Con ese resultado, El Salvador se complica aún más en el grupo A, al finalizar cuarto con 3 unidades, de cara a lo que pueda hacer ante Suriname el 13 y el 18 de noviembre ante Panamá, de visitante, con lo que cerrará las eliminatorias mundialistas.



Me gusta esto: Me gusta Cargando...