El Salvador tropieza en el Cuscatlán ante Guatemala y se aleja del Mundial

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El Salvador se puso cuesta arriba en las eliminatorias mundialistas de CONCACAF, al caer por la mínima ante Guatemala este martes 14 de octubre, y agravó las esperanzas por el sueño mundialista, tras caer al fondo de la tabla del grupo A.

La selecta salió con un 4-2-3-1 ante Guatemala, con Mario González en la portería, con Adán Climaco, Ronald Rodríguez, Julio Sibrian y Jefferson Valladares en la línea de defensa; Mauricio Cerritos y Marcelo Díaz en el medio y en la frontal Jairo Henríquez, Nathan Ordaz al medio, Joshua Pérez de lateral y Bryan Gil.

En el primer minuto del segundo tiempo, Guatemala lastimó de gran manera a El Salvador con un disparo desde fuera del área que sorprendió a González y finalizó dentro de la red para adelantarse en el marcador.

Con ese resultado, El Salvador se complica aún más en el grupo A, al finalizar cuarto con 3 unidades, de cara a lo que pueda hacer ante Suriname el 13 y el 18 de noviembre ante Panamá, de visitante, con lo que cerrará las eliminatorias mundialistas.

