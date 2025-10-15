Página de inicio » Deportes » El Salvador tropieza en el Cuscatlán ante Guatemala y se aleja del Mundial

El Salvador tropieza en el Cuscatlán ante Guatemala y se aleja del Mundial

Redacción Nacionales 14 octubre, 2025 Deportes

Redacción Deportes

El Salvador se puso cuesta arriba en las eliminatorias mundialistas de CONCACAF, al caer por la mínima ante Guatemala este martes 14 de octubre, y agravó las esperanzas por el sueño mundialista, tras caer al fondo de la tabla del grupo A.

La selecta salió con un 4-2-3-1 ante Guatemala, con Mario González en la portería, con Adán Climaco, Ronald Rodríguez, Julio Sibrian y Jefferson Valladares en la línea de defensa; Mauricio Cerritos y Marcelo Díaz en el medio y en la frontal Jairo Henríquez, Nathan Ordaz al medio,  Joshua Pérez de lateral y Bryan Gil.

 

En el primer minuto del segundo tiempo, Guatemala lastimó de gran manera a El Salvador con un disparo desde fuera del área que sorprendió a González y finalizó dentro de la red para adelantarse en el marcador.

 

Con ese resultado, El Salvador se complica aún más en el grupo A, al finalizar cuarto con 3 unidades, de cara a lo que pueda hacer ante Suriname el 13 y el 18 de noviembre ante Panamá, de visitante, con lo que cerrará las eliminatorias mundialistas.

