Mediadores del alto Al fuego en Gaza piden resolver disputas mediante negociación

WASHINGTON/Xinhua

Cuatro mediadores del reciente acuerdo de alto el fuego en Gaza instaron el lunes a resolver las disputas futuras en Oriente Medio mediante el diálogo diplomático y la negociación, según un comunicado conjunto emitido por la Casa Blanca.

El presidente egipcio, Abdel Fattah El-Sisi, el presidente estadounidense, Donald Trump, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, firmaron un documento en apoyo al acuerdo de cese al fuego en Gaza durante una cumbre celebrada el lunes en Sharm el-Sheikh, Egipto.

“Nos comprometemos a la resolución de futuras disputas mediante el compromiso diplomático y la negociación, en lugar de recurrir a la fuerza o a conflictos prolongados”, señalaron en el comunicado. “Reconocemos que Oriente Medio no puede soportar un ciclo persistente de guerras prolongadas, negociaciones estancadas o la aplicación fragmentaria, incompleta o selectiva de los términos acordados con éxito”, añadieron. “Entendemos que una paz duradera será aquella en la que tanto palestinos como israelíes puedan prosperar con sus derechos humanos fundamentales protegidos, su seguridad garantizada y su dignidad respetada”, continuó el texto. La cumbre, copresidida por Egipto y Estados Unidos, contó con la participación de líderes de más de 20 países, así como de organizaciones regionales e internacionales, aunque sin la presencia de Israel ni de Hamás.

Durante la reunión, El-Sisi reiteró su apoyo a la implementación del plan de alto el fuego en Gaza, subrayando que el acuerdo debe ser “consolidado y todas sus fases implementadas, conduciendo a la realización de la solución de dos Estados”. La primera fase del plan incluye la retirada de las tropas israelíes de Ciudad de Gaza, Rafah, Khan Younis y el norte, el intercambio de rehenes y prisioneros, y la apertura de cinco pasos fronterizos para la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

Hamás anunció el lunes que había entregado a los 20 rehenes vivos restantes capturados durante el ataque al sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Mientras tanto, las autoridades israelíes han comenzado a liberar a casi 2.000 prisioneros palestinos como parte del acuerdo de intercambio. Más de dos años de operaciones militares israelíes han devastado Gaza, causando más de 67.000 muertes y desatando hambruna, según las autoridades sanitarias de Gaza y expertos alimentarios respaldados por la ONU.

Hamas entrega a Israel cuerpos de otros cuatro rehenes

Los cuerpos de otros cuatro rehenes se encuentran bajo custodia de las fuerzas israelíes en Gaza después de que Hamas los entregó este martes por la noche al Comité Internacional de la Cruz Roja, informaron en una declaración conjunta el ejército israelí y la agencia de seguridad Shin Bet.

La entrega se produjo después de una transferencia similar ocurrida el lunes, cuando Hamas devolvió los cuerpos de cuatro rehenes junto con los 20 cautivos sobrevivientes, como parte de un acuerdo de cese al fuego de conformidad con el cual Israel liberó a alrededor de 2.000 detenidos y presos palestinos.

Israel dijo que los cuerpos de cerca de 20 rehenes siguen en Gaza y exigió que Hamas los devuelva también.

Israel entrega restos de 45 palestinos

Israel entregó este martes los restos de 45 palestinos al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el cual posteriormente los transfirió a las autoridades locales en la Franja de Gaza, como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros en curso, dijeron fuentes médicas.

Un funcionario de salud con sede en Gaza dijo a Xinhua que los equipos médicos del Complejo Médico Nasser en Jan Yunis recibieron los restos a través del cruce de Kerem Shalom.

“Se está trabajando para identificar los cuerpos mediante pruebas de ADN antes de entregarlos a sus familiares”, dijo el funcionario. En un breve comunicado, el CICR confirmó que supervisó el proceso de entrega con base en un acuerdo entre las partes y en coordinación con las autoridades pertinentes, y subrayó que la operación se llevó a cabo de conformidad con las normas humanitarias aplicables en tales casos.

La entrega tuvo lugar un día después de que Hamas liberara con vida a 20 cautivos israelíes y cuatro de los 28 cadáveres retenidos en Gaza en virtud de un acuerdo de alto al fuego e intercambio de prisioneros mediado por Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía luego de dos años de guerra.

