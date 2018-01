Gestión de GOES logra 18 meses más de TPS

El país norteamericano otorgó una prórroga del TPS de 18 meses, tiempo que servirá a los connacionales para solucionar su situación migratoria, en la que colaborará el Gobierno a través de Cancillería.

Ayer terminó la espera para más de 195 mil connacionales que esperaban la resolución del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respecto a una extensión del estatus.

Desde 2001, los salvadoreños y salvadoreñas en Estados Unidos han sido beneficiados con el Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual les permite no ser deportados, obtener un Documento de Autorización de Empleo, y no ser detenidos por su estatus migratorio en ese país.

El DHS otorgó a El Salvador la extensión máxima del programa, dando a los compatriotas 18 meses de prórroga, esto gracias a que los flujos migratorios hacia Estados Unidos han disminuido, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, y al trabajo desarrollado por el Gobierno salvadoreño.

El canciller Hugo Martínez indicó que los 18 meses adicionales para compatriotas, que terminan el 9 de septiembre de 2019, es un reconocimiento a la laboriosidad y a los aportes que brindan día a día en EUA.

“El anuncio de EUA sobre TPS es una expresión del Estado de la buenas relaciones que existen entre ese país y El Salvador”, dijo.

Cabe destacar que el TPS ya no será renovado, así lo determinó el DHS, el cual señaló que el país ya no cumple las condiciones para mantenerse bajo ese estatus, no obstante, deja la posibilidad de buscar regular la situación migratoria por otros mecanismos.

El TPS es otorgado por Estados Unidos a inmigrantes de países afectados por desastres naturales o escenarios que les impiden el regreso a sus lugares de origen.

El canciller Martínez reiteró que el Gobierno seguirá con las peticiones en el Congreso estadounidense para lograr una solución permanente a más de 190 mil compatriotas con TPS que viven y trabajan en ese país.

“Los salvadoreños y salvadoreñas amparados al TPS se han vuelto miembros importantes en sus comunidades en Estados Unidos, y sus contribuciones son clave para el desarrollo de esa nación”, indicó.

Agregó que el 95% de compatriotas beneficiados con el TPS está empleado o tienen sus propias empresas, desde las que aportan a la economía estadounidense, volviéndose clave en sectores como la construcción.

“En estos 18 meses se trabajará sin descanso por una alternativa permanente para los compatriotas. Tenemos el reto de lograr una legislación que les brinde estabilidad, así como de brindar oportunidades en el país para reducir flujos migratorios”, manifestó el funcionario.

“Podemos lograr, con el concurso de todos los sectores del país, una legislación específica para compatriotas con TPS, y que sea apoyada con más fuerza en EUA. Se trabajará para ganar, a través de gestiones”, enfatizó.

El canciller llamó a los compatriotas a mantener la calma y a estar atentos a la reinscripción y seguir el proceso lo antes posible. Los compatriotas deberán iniciar proceso de reinscripción en marzo 2018, igual que con extensiones anteriores. No obstante, deben esperar el llamamiento.

A la vez, aseguró que los salvadoreños que decidan regresar al país serán recibidos con programas de emprendedurismo, empleo, entre otros.