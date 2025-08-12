Francisco Lira insta a ARENA no presentar candidato presidencial en 2027

Compartir

Es de recordar que el 31 de julio de este año el oficialismo hizo reformas a la Constitución de la República para extender el periodo presidencial a 6 años, que la reelección presidencial sea indefinida y se elimina la segunda vuelta electoral. También se aprobó un decreto transitorio para que la actual gestión presidencial termine en 2027, todo esto de forma inconsulta con los salvadoreños.

El diputado Francisco Lira solicitó a la dirección del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) no participar en las elecciones presidenciales de 2007, y que trabaje en formar una “Gran Alianza” para candidatos a diputados y diputadas, así como para alcaldes.

Lira planteó, en Encuentro Con Julio Villagrán, que analistas han manifestado que en las próximas elecciones presidenciales (2027) no hay que votar. “Y yo pienso lo mismo, hay que anular el voto para el presidente”. En ese sentido, instó a su partido, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) a no presentar un candidato a la presidencia.

Participar en las presidenciales próximas, “Sería avalar una elección inconstitucional, ningún diputado tiene el rol para poder reducir el mandato de un funcionario público”, comentó Lira, en referencia a la decisión de los legisladores de Nuevas Ideas, en acortar el mandato presidencial hasta 2027, cuando los salvadoreños habían elegido popularmente para un periodo de 5 años.

El antropólogo Marvin Aguilar, del staff de analistas políticos de los viernes, en Encuentro con Julio Villagrán, fue el primero en sugerirle a los partidos políticos no participar en las presidenciales de 2027, pues es avalar una ilegalidad cometidas por el partidos oficialista y sus aliados al modificar la Constitución para la candidatura presidencial indefinida, y alargar el plazo presidencial a seis años.

El diputado de ARENA, Lira, dijo que se debe trabajar con las alianzas necesarias, y para ello quitarse los colores de los partidos políticos, pues, “las ideologías ya no venden sino la persona honesta que trabaja por el país y así tener una alianza para lograr tener una buena cantidad de diputados y, en su momento, tener una Unidad Nacional para que cualquier diputado de cualquier partido político que llegue nos podamos sentar y sacar puntos de encuentro”, comentó Lira.

Lira sostuvo que el partido Nuevas Ideas “tendrá que pagar por que gracias a ellos está sentado en el poder un inconstitucional y está abusando del poder”, en referencia a Nayib Bukele, pues la Constitución de la República, al menos la de 1983, señala que la persona encargada de la Presidencia tendrá un mandato de 5 años y ni un día más.

Bukele correrá para presidente en 2027 para no perder la mayoría de diputados

El diputado de ARENA, Francisco Lira, consideró que el presidente de la República, Nayib Bukele, decidió despojarse de dos años de gobierno en el actual periodo, que vencería en mayo de 1929, para buscar un tercer periodo en 2027 para así no perder la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa.

Lira argumentó que solo Nuevas Ideas, en las elecciones para diputados y alcaldías municipales, no ganaría “la gran mayoría de diputados” como los tiene en la presente legislatura. Por eso es que Bukele, reduce dos años de su presidencia inconstitucional para participar en las elecciones de 2017, y con ello ganar votos también para diputados y alcaldes.

A juicio del diputado Lira, se busca terminar el segundo mandato "inconstitucional" de Bukele para asegurar el poder en 2027 y evitar perder la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas.

“El presidente (Bukele) decidió despojarse de dos años de su mandato inconstitucional y correr su tercer periodo y extenderlo 6 años. No lo ha hecho por buena fe, lo ha hecho para no perder la súper mayoría de diputados”, insistió Lira.

