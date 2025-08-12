Débil transformación productiva imposibilita crecimiento económico: COLPROCE

Compartir

En la semana del economista

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Del 11 al 15 de agosto, el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE) lleva a cabo la Semana del Economista 2025, donde la gremial abre un espacio de análisis, innovación y diálogo técnico, bajo el tema “Economía 5.0: Innovación, finanzas sostenibles y transformación digital en la era de la inteligencia artificial, ante los desafíos de la desigualdad multidimensional”.

Oscar Cabrera, presidente de COLPROCE y FUDECEN, indicó que el año pasado presentaron un estudio el cual reveló que la economía salvadoreña tiene una serie de “trampas” y obstáculos, las cuales imposibilitan que la economía en El Salvador crezca más allá del 2.3%.

Dijo que esas trampas se deben, por un lado, a una débil transformación productiva, al ser una economía especializada en servicios de bajo valor arriesgado, mientras que el sector agropecuario y la manufactura han venido cayendo en su importancia relativa en el Producto Interno Bruto (PIB).

Aseguró que las economías exitosas se caracterizan por todo lo contrario, aumentar la importancia relativa del sector agropecuario de la industria manufacturera en el PIB, por ello es necesario dar un golpe de timón a través de una política industrial que fortalezca las cadenas entre el agro y la industria, y generar servicios avanzados a las empresas.

“La economía salvadoreña tiene un conjunto de valores y normas, que están generando desigualdades a las mujeres, quienes son el rostro de la pobreza y la desigualdad en El Salvador, y también a otros colectivos como los pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes y el colectivo LGTBQ”, enfatizó.

Según Cabrera, otra de las trampas existentes es una política fiscal que prima por impuestos indirectos, dos terceras partes de la recaudación tributaria se apoya en el IVA, que grava independientemente los niveles de ingresos a los hogares; sumado a esto el impuesto a una exención fiscal para grandes inversiones.

“Vamos en el sentido contrario a lo que requiere esta economía salvadoreña, y por otro lado, unos niveles de deuda que ya exceden el 88% del PIB, en más de 40 meses vamos a tener una política de austeridad fiscal que va a retirar de la economía alrededor de 1,200 millones de dólares con notables consecuencias”, sostuvo.

Indicó que es posible miles de despidos, probablemente de nuevo se darán impuestos como el valor agregado, a diferencia de los ultra ricos y grandes inversionistas, que se les está perdonando las deudas e impuestos.

Otra de las trampas consideradas por COLPROCE es una alta vulnerabilidad a los desastres naturales, entre 2000 a 2024, la economía ha perdido más de 16% del PIB, es decir, casi 5 mil millones de dólares se han perdido en infraestructura debido a los desastres naturales.

Esto está comprometiendo que el agro tenga baja productividad, una mayor propensión a enfermedades por el cambio climático, imposibilitando la movilidad social, los niveles de pobreza están excediendo el 30% de los hogares, los niveles de desigualdad de la riqueza ya rayan. El 1% más rico de El Salvador se está apropiando del 25% de la riqueza, mientras que la mitad de la población apenas obtiene el 5%.

“Este es un pecado social que está sucediendo en El Salvador y donde las políticas públicas no están orientadas a la movilidad social, una persona que en su nivel de ingreso está en el más pobre va a tardar 6 generaciones en subir al segundo, es decir, las condiciones de vida en El Salvador son cada vez más difíciles”, manifestó.

El presidente de COLPROCE destacó que la semana del economista es una oportunidad desde la academia, para reflexionar sobre estas grandes trampas y obstáculos de la economía, además, los aportes de los siete destacados economistas y líderes pueden generar políticas, para reducir la brecha de pobreza y de desigualdad multidimensional.

“Al revisar la historia de la reforma de exenciones fiscales exitosas en el mundo, tenemos que caer en la revisión de Singapur, Corea del Sur y China, una exención fiscal en estos países se da cuando la empresa se compromete a generar X puestos de trabajo, a generar niveles salariales por arriba del promedio nacional”, expresó.

El viernes 15 de agosto será la cena de gala y entrega de preseas a Nixon Hernández, Yolanda Magaña de Valdés, Vicente Quiñones, Carlos Carcach, Ricardo Balmore López, Rubenia Castro, Mauricio Umaña y Víctor Bonilla, quienes son los galardonados para este año.

