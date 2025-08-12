Presidenta de México dice que “jamás” pondrá en riesgo la soberanía e independencia del país

MÉXICO/Xinhua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que su gobierno “jamás” pondrá en riesgo la soberanía e independencia de los mexicanos y que no permitirá la entrada de tropas estadounidenses al territorio nacional.

“Tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos: primero, que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía. Jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México, un país libre, soberano e independiente”, enfatizó la mandataria mexicana durante su habitual conferencia matutina.

Desde Palacio Nacional en Ciudad de México, reiteró que su administración “nunca se subordinará” y que, en casos excepcionales, la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, como el apoyo de una aeronave, se realiza bajo condiciones muy específicas y no implica la presencia militar extranjera. “Nunca nos subordinamos y jamás permitiríamos que el Ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano, nunca, y que en todo caso si hay un tema de una aeronave que se pide su apoyo para una cosa, se hace”, remarcó desde el Salón Tesorería.

También reiteró su rechazo que el Gobierno de Estados Unidos lleve a cabo cualquier intervención, incluyendo ataques con drones en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga y en caso de que llegara a haber aeronaves que volaran sobre territorio mexicano, aclaró que siempre y cuando tendría que “ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo de vigilancia”.

De acuerdo con la prensa estadounidense, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera utilizar drones en lugar para atacar a los cárteles de la droga, a los cuales califica de terroristas.

En febrero pasado, el Gobierno de Estados Unidos declaró de manera oficial como grupos terroristas a organizaciones criminales y cárteles del narcotráfico, entre ellos los mexicanos Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación.

