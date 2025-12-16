FMLN califica al gobierno de mala gestión financiera en 2025

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, manifestó que, de acuerdo al informe del Ministerio de Hacienda desde enero hasta octubre de 2025, el gobierno muestra una mala “ejecución financiera”. Durante este periodo, todos los ministerios debieron haber invertido más del 80% de sus presupuestos, pero algunos solo gastaron el 39%.

Flores indicó que el Ministerio de Educación ejecutó el 70% de su presupuesto, Agricultura el 74%, Salud el 75%, Vivienda el 55.5%, a esos ministerios se les entregaron alrededor de $300 millones.

“Ha sobrado dinero y no hay medicamento en los hospitales, la gente sin casa, el Ministerio de Vivienda a pesar de tener un presupuesto de miseria, le sobró dinero, en un país donde 500 mil familias necesitan viviendas dignas, eso se llama ser maleta para ejecutar los fondos del pueblo”, destacó.

Flores enfatizó que de $1,339 millones aprobados para invertir en activos fijos, es decir, obras y construcciones, en 10 meses solo se invirtieron $274 millones, que equivale al 20%, cuando termine el año habrá sobrado $1,000 millones, los cuales se desconoce dónde están.

Al rubro de inversión en capital humano le asignaron $113 millones, pero en 10 meses solo se invirtió el 28%, al cerrar el año sobrará alrededor de $75 millones, sin embargo, la gente está con necesidad de empleo, muchos jóvenes que ya se graduaron de técnicos o de una carrera universitaria buscan empleo sin encontrar una oportunidad.

“Otros Ministerio que no son importantes para el pueblo han gastado más de la cuenta, el Ministerio de Defensa se sobregiró y el de Relaciones Exteriores inició con un presupuesto de $45 millones, pero lo aumentaron a $60 millones, en 10 meses gastó $56 millones, es decir, el 93% de los fondos, son eficientes para la publicidad y engañar a nuestros compatriotas en el exterior”, sostuvo.

A la vez, calificó como un “derroche” de dinero los gastos de la Presidencia de la República que inició con un presupuesto de $140 millones, pero luego fue incrementado a $214 millones, es decir, un aumento del 53%, lo cual refleja que para el gobierno no es prioridad la salud de la población, educación, vivienda, fuentes de empleo, pero le apuestan a invertir en gastos militares, actividades en el exterior, propaganda

“Aquí le dan la pechada al humilde, a la gente trabajadora que viene de Izalco, Nahuizalco, Panchimalco y Guazapa a vender sus cositas, ese es el pueblo maltratado que se debe quitar porque aquí no caben, aquí caben extranjeros, porque ellos le dan belleza al país, aunque vienen a llevarse dinero, porque ni uno de ellos trae dinero”, afirmó el secretario general del FMLN.

