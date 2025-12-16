Página de inicio » Deportes » Rayo y Betis no se hacen daño

Rayo y Betis no se hacen daño

Administraador 16 diciembre, 2025 Deportes Comentarios desactivados en Rayo y Betis no se hacen daño 108 Vistas

Compartir
        

Madrid/Prensa Latina

Rayo Vallecano y Real Betis empataron este lunes sin anotaciones en la conclusión de la jornada 16 en la Liga española de fútbol.

Fue un choque con pocas oportunidades para anotar tanto de los locales como de los visitantes.

Luego de este resultado, el Real Betis de Sevilla sigue sexto, ahora con 25 unidades, mientras que los madrileños del Rayo Vallecano llegan a 18, y tampoco mejora el puesto 13 de antes de iniciarse la jornada.

Al frente de LaLiga se mantiene el Barcelona con 43 puntos, seguido de Real Madrid (39) y Villarreal (35).

Tags

Ver también

Brasileños al rescate del Barcelona y el Real Madrid

Compartir        Madrid/Prensa Latina Por Fausto Triana Los brasileños salieron al rescate del líder de LaLiga de …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.