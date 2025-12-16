Rayo y Betis no se hacen daño

Compartir

Madrid/Prensa Latina

Rayo Vallecano y Real Betis empataron este lunes sin anotaciones en la conclusión de la jornada 16 en la Liga española de fútbol.

Fue un choque con pocas oportunidades para anotar tanto de los locales como de los visitantes.

Luego de este resultado, el Real Betis de Sevilla sigue sexto, ahora con 25 unidades, mientras que los madrileños del Rayo Vallecano llegan a 18, y tampoco mejora el puesto 13 de antes de iniciarse la jornada.

Al frente de LaLiga se mantiene el Barcelona con 43 puntos, seguido de Real Madrid (39) y Villarreal (35).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...