Brasileños al rescate del Barcelona y el Real Madrid

Compartir

Madrid/Prensa Latina

Por Fausto Triana

Los brasileños salieron al rescate del líder de LaLiga de Fútbol de España, Barcelona, y del irregular Real Madrid con nombres propios, Raphinha, Rodrygo y un poco Vinicius Junior.

Hoy, el torneo hace un alto en el camino por la Copa del Rey, pero en ninguno de los dos casos corren aparente peligro, azulgrana y merengues frente al Guadalajara y al Talavera de la Reina, respectivamente.

El repaso de la decimosexta jornada de la lid dejó una trabajada victoria de los culés 2-0 contra el Osasuna. Dos goles de Raphinha (70 y 86 minutos), uno de penal, suficientes para conservador los cuatro puntos de ventaja en la cima sobre la “casa blanca”.

Hubo polémica, por un tanto anulado al Osasuna de Catena que pudo significar el empate. Y por supuesto, no faltaron las referencias de algunos analistas y aficionados al expediente Negreira, de pago sostenido del Barça al arbitraje tiempo atrás.

Sufrió ante el Alavés, por su parte, el Real Madrid, y mucho más su entrenador, Xabi Alonso, contra las cuerdas por los malos resultados recientes del conjunto. Para no variar, el francés Kylian Mbappé puso delante al equipo con otro de sus golazos al borde del área a los 24 minutos.

Pero, volvió a repetirse el mal guion de los merengues en partidos anteriores. El 1-0 del Pichichi de LaLiga (17 goles) comenzó a ser preocupante y en lugar de conservar el ritmo, dejó crecer al Alavés en su campo.

En el complementario, la escuadra blanca no encontraba la fórmula para incrementar la diferencia y la amenaza del plantel vasco fue en aumento. Hasta que el revulsivo Carlos Vicente emparejó la pizarra a los 68.

La igualada era desastrosa para Xabi y el equipo, cuando se hizo la luz. Un Vinicius prácticamente desaparecido, logró lanzar un ataque en profundidad y a toda velocidad dio un centro perfecto que su compatriota Rodrygo Goes convirtió en la diana del triunfo a los 76 minutos.

Incluso el propio Vini, ya en las postrimerías, protagonizó una jugada clara de penal, que no convalidó el árbitro (García Verdura), ni tampoco el VAR.

¿Penalti? No voy a hablar del árbitro, es un penalti muy claro, me sorprende mucho que no vaya al VAR, pero no me asombra, hay un árbitro que amenazó al Real Madrid (González Fuertes, encargado del VAR), dijo Xabi en rueda de prensa.

En la pasada temporada, González Fuertes fue protagonista de una comparecencia ante los medios para rechazar las críticas de Real Madrid TV a sus actuaciones y señaló entonces que el club blanco debía atenerse a las consecuencias.

El resto de la jornada dejó un éxito del Atlético Madrid contra el Valencia 2-1, y el aplazamiento del cotejo entre el Villarreal y el Levante, por la inclemencia del tiempo. Los del submarino amarillo siguen en tercer lugar y los colchoneros en cuarto.

Comienza la semana de Copa del Rey que supondrá cierto relajamiento del Barça y el Real Madrid, para dar descanso a algunos de sus titulares, mientras el Atleti rivalizará con el Atlético Baleares y el Villarreal lo hará contra el Racing de Santander.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...