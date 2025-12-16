EL AVANCE DE LA DERECHA EN SURAMÉRICA

Compartir

Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

El triunfo de Kast en Chile ha sido leído por la derecha latinoamericana como una victoria que celebra un supuesto espaldarazo de los latinos a su proyecto.

Pero tal supuesto no es acertado.

La población en general, aquí y en cualquier parte, no responde a variables como el apego incuestionable a una opción política, sino a la procura pragmática de la satisfacción de sus necesidades primarias, sin importar el color de quién se las provea.

Visto así, cualquier corriente u orientación política será premiada electoralmente por la población, sin importar las consecuencias, mientras suponga que lo proveerá, abrazando el discurso del momento, sin volver a ver lo que deja atrás.

Al revisar el caso chileno encontramos una serie de hechos que son para nosotros los salvadoreños, ya conocidos: la izquierda en el poder lo gestionó a favor del capital.

No supone esto que Boric y su gestión haya sido corrupta, envuelto en luchas intestinas o sido entreguista, sino sencillamente haber gestionado al estado chileno sin resolver para el pueblo chileno.

De acuerdo a la banca multilateral, resolvió la crisis financiera que encontró, sin apartarse un solo centímetro del proyecto neoliberal, con lo que, con su gestión saneó la cosa pública, mientras la mantuvo como la encontró, sin que el ciudadano de a pie mejorará sus condiciones en general.

Así, al administrar para que la cosa financiera no se transforme, la izquierda política chilena no generó las condiciones que aseguraran que se redistribuyera la riqueza, la cual de hecho se concentró aún más entre los de siempre, mientras la seguridad derivada de la certeza que capitalizó, atrajo una cada vez mayor migración extranjera hacia el país, lo que la derecha capitalizo en su discurso xenófobo y nacionalista, que la izquierda no supo disipar.

A ello debemos sumar otro hecho con el que estamos familiarizados: el discurso renovado y aparentemente fresco de una derecha que promete todo, pero que no respalda con compromisos, en el que desnuda los males del mercado del que se enriquece, que es perverso y que solo genera pobreza, que ella profundizó cada vez más, pero que ahora es gestionado por la izquierda, lo que instrumentaliza alegando enderezará, cuando es un hecho que solo lo agravará.

Porque la propuesta de la derecha no es la diversificación, el desarrollismo ni el orden jurídico, sino lo contrario, acabar con los controles estatales, privatización, saqueo y desinstitucionalización, con lo que se asegura que los beneficios se seguirán proveyendo solo a los privados, mientras los costes de seguirán distribuyendo socializándolos, redundando en un empobrecimiento más marcado, mientras la riqueza se concentró aún más.

Entonces, la derrota de la izquierda no se corresponde con lo afirmado en el discurso de Kast, mientras anuncia que introducirá un “gobierno de emergencia”, que solo desmontará los controles institucionales para favorecer al mercado.

Así, el pueblo castigó con su voto a una izquierda que garantizo el continuismo.

Porque el pueblo votó por el cambio que se le prometió.

