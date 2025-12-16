Honduras denuncia ante OEA injerencia de EEUU en sus elecciones

Compartir

Tegucigalpa/Prensa Latina

El vicecanciller de Honduras Gerardo Torres denunció este lunes ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la injerencia abierta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Al intervenir en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo en Washington, Torres afirmó que con su intromisión en los comicios celebrados hace dos semanas, Trump envió un mensaje intimidatorio que socavó la voluntad popular en este país centroamericano.

El subsecretario de Política Exterior precisó que, en sus mensajes en redes sociales -a 72 horas del inicio de la contienda-, el gobernante estadounidense apoyó explícitamente al candidato presidencial del derechista Partido Nacional, Nasry Asfura.

Según el diplomático, en sus declaraciones Trump advirtió al electorado hondureño que, si votaba por la aspirante del oficialista Partido Libertad y Refundación o por el contrincante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, la administración norteamericana cortaría todas las ayudas a Honduras.

“Nos parece recurrente y alarmante que se siga omitiendo el tema de una injerencia directa en el proceso electoral hondureño”, lamentó Torres, en alusión al informe presentado este lunes por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, que guardó silencio sobre esa intrusión.

Pidió a la organización que investigue esa intervención como una agresión a la soberanía de Honduras. El viceministro de Exteriores criticó, además, que los veedores de la OEA no se refirieran al tema de la violencia que eclipsó el proceso electoral, con más de tres millones de mensajes intimidatorios y amenazantes de maras y grupos criminales para coaccionar el sufragio.

A su juicio, el reporte de la MOE-OEA también elude mencionar los graves problemas técnicos en el cuestionado sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP).

“De las 19 mil 167 actas habilitadas para las elecciones, 14 mil 73 presentan inconsistencias con el biométrico (lector de huella dactilar). Es decir, no se puede comprobar si esos votos realmente respondieron a personas que fueron a votar”, detalló.

En esa línea, recordó que un día antes de los comicios, las magistradas del Consejo Nacional Electoral (CNE) de los partidos Nacional y Liberal decidieron que ese dispositivo electrónico no fuera obligatorio, lo cual fue rechazado por el representante oficialista en el ente, Marlon Ochoa. Torres agregó que mil 882 actas adicionales carecen de firmas, inconsistencias de suma o no han sido recibidas por el CNE.

Esos problemas técnicos, que se mencionaron de manera superficial por la MOE-OEA, significan que el 88 por ciento -17 mil 36 actas de un universo de 19 mil 167- de documentos del TREP tienen irregularidades, enfatizó el vicecanciller hondureño. Torres manifestó que hubo ingresos externos al sistema de información y divulgación de resultados del CNE y se cambiaron los códigos fuentes del mismo.

“Las actas que se presentan al pueblo de Honduras están hackeadas como lo adelanto el consejero Ochoa”, sentenció el subsecretario de Estado.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...