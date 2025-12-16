Cuba condena ataque terrorista contra celebración judía en Australia

Compartir

La Habana/Prensa Latina

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó este lunes el ataque terrorista perpetrado contra una celebración judía en Sídney, Australia, que dejó al menos 16 personas fallecidas y unas 40 heridas.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el canciller cubano reprobó la acción llevada a cabo por dos tiradores contra una multitud reunida el domingo en la playa de Bondi, en el este de Sídney, una de las zonas más concurridas y turísticas del país.

«Condenamos el acto terrorista contra una celebración judía en Sídney. Expresamos nuestras condolencias al Gobierno y al pueblo de Australia por las víctimas, en especial a los familiares y allegados de los fallecidos. Reiteramos la firme e invariable posición de Cuba contra cualquier manifestación de terrorismo», afirmó Rodríguez.

Según informó el jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, al menos 15 personas perdieron la vida en el ataque —entre ellas una niña de 10 años— y otras 40 resultaron heridas, incluidos cuatro menores de edad.

El ataque fue perpetrado por dos individuos: un hombre de 50 años, abatido por la policía en el lugar de los hechos, y su hijo, de 24 años, quien permanece en estado crítico pero estable en el hospital.

