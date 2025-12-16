Fiesta infantil navideña para las niñas y niños de la plaza 14 de Julio

Compartir

Texto: Iván Escobar

Fotos: Roque Mocán Quan

Colaborador

Navidad y fin de año es tiempo para compartir con los demás, por tal razón varias organizaciones que trabajan en pro del arte y la cultura, el altruismo y la solidaridad se unieron y llevaron una tarde de alegría y diversión a las niñas y niños de la Plaza 14 de julio, en el centro de San Salvador, y alrededores de la misma.

Música, diversión, concursos, quiebra de piñatas, juguetes, pastel y pizza recibieron los pequeños la tarde de este domingo 14 de diciembre, en su mayoría hijas e hijos de comerciantes de este espacio conocido como “La 14”, Plaza y la Placita de la 14, ubicados en el centro histórico de San Salvador, y que en pocas semanas serán desalojados debido al proceso de gentrificación que se tiene en la ciudad, desde el gobierno central y la municipalidad.

El mes de diciembre, las madres y padres de familias de estos chicos han pasado incertidumbre y preocupación, pero la tarde de este domingo, con la música, la ocurrencia de artistas, y la festividad en honor de sus pequeños, quedó atrás y vivieron lo que calificaron como un “cierre de ciclo”, a un período de más de 40 años de estar en la zona comerciando, y que ahora deben dejar.

Muchas generaciones han crecido en estos espacios. La 14 de julio se caracteriza como una zona donde se ubican los comercios de ropa interior, y otros insumos, así como las salas de belleza, que por muchos años han atendido a los capitalinos. Hoy muchos están tristes porque el año venidero no saben qué les depara, pues solo un acuerdo temporal con la municipalidad capitalina les permitirá estar lo que resta del año en sus puestos, “aprovechando la temporada de fin de año”, coinciden las comerciantes, en su mayoría jefas de hogar.

Por ello, representantes de la Asociación de Voluntarios Veteranos El Salvador, Ramillete Libros, la familia Solano y otros amigos se acercaron a los comerciantes de la Plaza para coordinar la festividad, que se llevó con entusiasmo y alegría.

La actividad se realizó con apoyo altruista de muchos entre los que mencionaron y agradecieron por su valioso apoyo a: la Asociación de Voluntarios Veteranos El Salvador, a International Express Logistics, a la familia Barraza Vásquez, a la Familia González, a Vita Salud, a Ingrid Mendoza, a Eduardo, a Acrílicos Publicitarios Serigrafiados, al fotógrafo Roque Mocan, a Alicia Valladares, su hijo Evan Valle y amigos, también a Ana Mercedes González y su familia, a los Peregrinos Caminantes Guadalupanos Salvadoreños, a la Hermandad San Jorge Mártir, y a la Asociación Salvadoreña Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Artes y las Culturas (ASITAC), entre otros que contribuyeron con juguetes, piñatas, dulces, bebidas, pastel, y otros insumos para que la fiesta se celebrará.

Esta festividad la agradecen los comerciantes, quienes se sumaron a la organización, y consideraron simbólica la actividad, ya que les permite a ellos cerrar un importante ciclo de sus vidas, y quedar grabada en su memoria los rostros de sus hijos e hijas con la sonrisa y felicidad que se merecen, «sobre todo en estos días» precisaron.

“El altruismo, la solidaridad y el trabajo en equipo es parte de este resultado, y estamos contentos de haber logrado el objetivo”, destacó Guadalupe Solano, quien fue parte fundamental en el enlace y desarrollo de la fiesta infantil navideña para las niñas y niños de la 14 de julio.

