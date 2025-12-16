PNC detiene a presunto responsable del homicidio en Jayaque

Compartir

La Policía Nacional Civil reportó la detención del presunto responsable del homicidio ocurrido en Jayaque, La Libertad Oeste, ocurrido el fin de semana. Al sospechoso se le habría incautado droga que pretendía comercializar.

El propio ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien informó en X sobre la detención del sospechoso. “Trabajamos sin descanso para mantener cero impunidad en homicidios. Se reportó un asesinato en La Libertad Oeste, inmediatamente, nuestra PNC activó un dispositivo de búsqueda y el responsable fue capturado en flagrancia”, comentó.

El presunto responsable fue identificado como Matías Vladimir Martínez, quien además se dedicaba a la venta de droga, según informó el ministro de Seguridad.

En el registro, se le encontró un arma de fuego con un cargador sin documentación, el análisis forense determinó que el casquillo encontrado en la escena del crimen fue percutado con el arma incautada. Además, se le decomisaron tres teléfonos celulares, una báscula portátil, dos bolsas con marihuana, metanfetamina y cristal.

Según informó Villatoro, Martínez será procesado por homicidio. Asimismo, se le imputarán los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y tráfico ilícito de drogas.

“Ningún salvaje que atente contra la vida de otro salvadoreño quedará en la impunidad, todos pagarán con cárcel por sus crímenes”, insistió el funcionario a través de su cuenta en X.

En horas de la noche del sábado, la PNC reportó un homicidio en Jayaque, La Libertad Oeste. Según la corporación policial, se trató de un hombre de 31 años que recibió un disparo.

Este sería el tercer homicidio en diciembre, el primero fue el 10 de diciembre en San Juan Nonualco, La Paz; por el hecho, se detuvo a Isaías Alexander Mejía Cerna, quien era, presuntamente, pretendiente de la víctima y, al no ser correspondido, la atacó con arma blanca provocando la muerte.

El segundo homicidio del mes se reportó el 11 de diciembre en Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate Este, se trató de un hombre de 28 años, quien fue lesionado con un corvo por su padre, Miguel Ángel Sánchez Chávez, con quien departía bebidas alcohólicas. Aparentemente ambos discutieron y por lo que Chávez lo atacó y provocó la muerte de su hijo.

Hasta noviembre, la Policía Nacional Civil reportó al menos 62 homicidios durante el 2025. Con estos tres asesinados en lo que va de diciembre, se contabilizan 65 homicidios; sin embargo, solo son los datos de la PNC.

