El cuerpo de una mujer sin vida fue encontrado cerca de estación de ex SITRAMSS

Podría ser PNC desaparecida

Rosario Rivas

El cuerpo de una mujer, que aún no ha sido identificado, fue encontrado el domingo 14 en una fosa de aproximadamente cinco metros, ubicada en la caseta de las antigua estación del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), cerca del Parque Infantil, en la Alameda Juan Pablo II.

El rescate del cuerpo en estado de descomposición fue realizado por Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña y del Cuerpo de Bomberos y este hallazgo ocurre un mes después de que la PNC localizara otro cadáver en estado de descomposición en una parada del SITRAMSS, frente al parque Centenario, en San Salvador.

Tras la difusión de imágenes en redes sociales, compañeros policiales que participaban en la búsqueda de la agente Luisa Estela Ramos Mendoza señalaron que, por las características físicas y la vestimenta observada, existe la posibilidad de que el cuerpo corresponda a la agente.

La hipotesis más fuerte sobre quien es la fallecida fue revelada por el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), en redes sociales, al señalar que podría corresponder a una agente policial desaparecida, sin embargo, también se maneja que pueda ser una mujer en “condición de calle”.

El MPT dijo que la agente fue reportada como desaparecida desde el pasado miércoles, luego de haber asistido el 11 de diciembre a la graduación de Cabos, sin que desde entonces se tuviera información sobre su paradero.

La versión del MTP es que “Ramos Mendoza estaba destacada en la Unidad de Control Antinarcóticos y Tácticas (UCATI) y, de acuerdo con sus compañeros, el día de su desaparición vestía una camiseta alusiva a dicha unidad, elaborada para un torneo deportivo interno. A pesar del estado en que fue encontrado el cuerpo, quienes la conocían aseguran que los rasgos físicos y la indumentaria coinciden con los de la agente desaparecida”.

El MTP indicó que se está a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la PNC, que permita confirmar la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho. Mientras tanto, el caso se mantiene bajo investigación.

Es de destacar que en la misma estación se registró un incendio que fue sofocado por Bomberos de El Salvador.

Se espera que el caso de la agente Ramos Mendoza se esclaresca y no pase como lo ocurrido con el caso de la agente policial Carla Ayala, quien fue desaparecida el 28 de diciembre de 2017 y su cuerpo sin vida se encontró el 7 de septiembre de 2018 en el caserío Los Ríos, cantón Los Hornos, de San Francisco Javier, Usulután.

La Fiscalía General de la República logró una sentencia de cincuenta años de prisión para el ex agente Juan Josué Castillo Arévalo, alias Samurai, considerado el autor directo del feminicidio agravado de la exagente de la Policía Nacional Civil, Carla Mayarí Ayala.

Por este caso también se juzgó a los expolicías Wilfredo Deras Hernández, Ovidio Antonio Pacheco, Pablo Antonio Estrada Villalobos y Alex Obdulio López Martínez.

