Sindicatos del ISSS piden activar plan de respuesta ante enfermedades respiratorias 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), Sindicato de Enfermería del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Sindicato de Enfermería del ISSS (SEISSS) y el Sindicato para la Defensa de los Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIDETISSS), pidieron la activación de un plan nacional integral de preparación y respuesta, ante la influenza y enfermedades respiratorias emergentes.

La falta de planes integrales de preparación, prevención y respuesta ante brotes epidémicos tiene consecuencias, como muertes evitables, colapso de los servicios y desgaste extremo del recurso humano en salud.

“Expresamos nuestra profunda preocupación ante el avance sostenido de la Influenza A (H3N2) en diversos países de las Américas, con incremento de hospitalizaciones, saturación de servicios de emergencia y un impacto creciente sobre poblaciones vulnerables y el personal de salud”, indicaron.

A la vez, reiteraron que la historia reciente del COVID-19 ha enseñado que las pandemias no avisan, pero sí evidencian las debilidades de los sistemas de salud que no planifican con anticipación, por lo cual, no se pueden repetir los errores del pasado.

Advirtieron que no tolerarán muertes de personal de salud por negligencia, improvisación o ausencia de planificación estatal, el personal sanitario no puede seguir siendo la primera línea sin protección, sin insumos, ni protocolos claros y sin respaldo institucional.

“Exigimos garantía de abastecimiento oportuno de equipos de protección personal, antivirales, vacunas e insumos críticos; así como protocolos claros de atención, referencia y bioseguridad en todos los niveles del sistema”, sostuvieron.

Los sindicatos pidieron a las autoridades una vigilancia epidemiológica transparente, oportuna y basada en evidencia científica; protección laboral, física y mental del personal de salud.

“La salud pública no se defiende con discursos, sino con planificación, inversión y respeto por la vida. Cuidar al personal de salud es cuidar a toda la población, el país no puede esperar a contar muertos para reaccionar; nos mantenemos vigilantes, en alerta permanente y dispuestos a señalar responsabilidades si, una vez más, la falta de previsión cobra vidas que pudieron salvarse”, aseguraron.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó a los países del continente sobre la creciente circulación del virus de influenza A H3N2 subtipo K (J.2.4.1), identificado en Europa, Asia y América del Norte, por lo cual, pidió reforzar la vigilancia, vacunación y la preparación del sistema de salud ante una posible temporada respiratoria más intensa.

México y Perú han confirmado casos y activado alertas sanitarias, aunque los países centroamericanos no reportan contagios hasta el momento. Entre los principales síntomas está fiebre alta de inicio súbito, dolor de garganta, tos seca o productiva, congestión nasal, dolor muscular y articular, dolor de cabeza, escalofríos y cansancio intenso.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...