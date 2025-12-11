Están ahí porque tienen necesidad de llevar el pan”: Francisco Lira

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Sobre la intensificación de los decomisos de la mercadería a los vendedores informales del Centro de San Salvador, el diputado de ARENA, Francisco Lira, señaló que no hay políticas públicas sociales y la falta de empleo, son los causantes de que las personas con necesidad de llevar el sustento a sus hogares, se tomen las calles.

Los vendedores consultados por este medio señalan que siguen con sus ventas ambulantes en las calles declaradas “libre de ventas” por necesidad de llevar el sustento, esto ante la falta de empleos y la inexistencia de soluciones viables por parte de las autoridades involucradas.

Sobre el tema, el diputado de ARENA, Francisco Lira, señaló que “es una lástima” que el Gobierno no les brinde oportunidades a los comerciantes por cuenta propia.

La Alcaldía de San Salvador Centro, en el proceso de “diálogo”, les ofreció el Mercado Hula Hula a los vendedores informarles pero por una cuota mensual que muchos comerciantes no pudieron costear, algunos comerciantes incluso no fueron invitados a esas reuniones; en su mayoría solo los que tenían puestos en las calles, pero no los ambulantes, según lo cuentan los mismos vendedores.

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2024, publicada hace un par de meses por el Banco Central de Reserva (BCR), señala que 21 mil 355 salvadoreños se unieron a la población en extrema pobreza. Con ello, suman 610.272 personas en pobreza extrema.

A juicio de Lira, esto se da porque “no hay políticas públicas sociales, no hay políticas públicas de apoyar al comerciante, al final de cuentas, solo le dan palo”. Comerciantes también denunciaron que agentes del CAM las han agredido físicamente cuando “luchan” para evitar que su mercadería sea decomisada.

“Ellos (los vendedores ambulantes) están ahí porque tienen necesidad de llevar el pan de cada día a sus familias, no es por capricho que lo están haciendo, ustedes deberían de hacer una acción en apoyar a los micro pequeños comerciantes de este país, porque el 79% no tiene un lugar físico donde puede comercializar y esto lo lleva a estar en la calle”, sintetizó Francisco Lira.

