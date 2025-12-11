Página de inicio » Nacionales » Presidente Rodrigo Chaves se reúne con Bukele en Coatepeque

11 diciembre, 2025

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, realiza una Visita Oficial en El Salvador para fortalecer lazos de cooperación y diálogo, según informó Casa Presidencial en sus redes sociales.

Minutos antes del mediodía de este jueves arribó Chaves al Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, donde fue recibido por la ministra de relaciones exteriores, Alexandra Hill Tinoco; fue trasladado hacia la residencia presidencial en Coatepeque, donde fue recibido oficialmente por el presidente Bukele.

Según Casa Presidencial ambos mandatarios establecerán una agenda estratégica de trabajo conjunto que beneficiará a ambas naciones y a la región centroamericana. Como primer punto, ambos mandatarios sostienen una reunión privada.

