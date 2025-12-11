Informe de Reporteros sin Fronteras señala que los periodistas no mueren, son asesinados

“Los periodistas de ser testigos privilegiados de la historia se han convertido progresivamente en víctimas colaterales, testigos incómodos, moneda de cambio, peones en juegos diplomáticos, hombres y mujeres a los que hay que eliminar”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un informe divulgado por Reporteros sin Fronteras (RSF) señala que el odio y la impunidad hacen de 2025 un año mortífero para los periodistas. De los 67 profesionales de los medios asesinados durante el último año, al menos 53 fueron víctimas de la guerra o del crimen organizado.

El 43 % casi la mitad de los periodistas asesinados en los últimos doce meses fueron en Gaza, bajo el fuego del Ejército de Israel.

“Los periodistas no mueren, son asesinados, las acciones letales de los ejércitos regulares o no y del crimen organizado han vuelto a propulsar los asesinatos de periodistas, una cuarta parte de estos asesinatos en 2025 ocurrieron en América Latina”, indicó.

En Ucrania el Ejército ruso prosigue sus ataques contra los reporteros nacionales e internacionales, y Sudán se consolida como un campo de batalla especialmente letal para la profesión.

En México, el crimen organizado es responsable de un alarmante recrudecimiento de los asesinatos de periodistas en 2025, el año más mortífero de los últimos tres para este país, que se afianza como el segundo más peligroso del mundo para los periodistas, con nueve asesinatos. América Latina concentra el 24% de todos los periodistas asesinados en el mundo.

Los reporteros locales pagan el precio más alto, solo dos periodistas extranjeros han sido asesinados fuera de su país. El fotoperiodista francés Antoni Lallican, asesinado por un ataque con drones rusos en Ucrania, y el periodista salvadoreño Javier Hércules, asesinado en Honduras, donde vivía desde hacía más de diez años, a todos los demás los mataron mientras se dedicaban a coberturas en sus países.

Los periodistas siguen siendo objeto de muchas otras agresiones, 503 están presos en todo el mundo, China mantiene 121 periodistas en la cárcel, Rusia 48, Birmania 47 y 26 ucranianos. Al 1 de diciembre de 2025, 113 profesionales de los medios permanecían encarcelados por el régimen de Xi Jinping, a los que hay que añadir otros ocho periodistas en Hong Kong.

Hasta el 1 de diciembre de 2025, un total de 20 periodistas palestinos permanecían encerrados en cárceles israelíes, de ellos, 16 han sido detenidos en los dos últimos años en Gaza y Cisjordania.

En Georgia, la implacable deriva autoritaria del gobierno prorruso condujo en enero de 2025 a la detención de la periodista Mzia Amaghlobeli, mientras que, en Azerbaiyán, 25 periodistas se encuentran actualmente entre rejas.

Un año después de la caída de Bashar al Asad, no se tiene noticias de muchos de los periodistas detenidos o secuestrados durante su régimen, lo que convierte a Siria en el país con el mayor número de profesionales de los medios desaparecidos en el mundo, más de un 25% del total.

“El odio a los periodistas conduce al asesinato de 67 reporteros este año, no por accidente, ni como efecto colateral, han sido objetivos deliberados y asesinados por su actividad periodística, la crítica a los medios de comunicación es legítima y debe ser una fuerza de cambio para garantizar la supervivencia de esta función social, pero sin caer nunca en el odio hacia los periodistas, que nace y se alimenta de una voluntad táctica de las fuerzas armadas y los grupos criminales”, detalló el informe.

Asimismo, el fracaso de las organizaciones internacionales, incapaces ya de hacer valer el derecho a la protección de los periodistas en conflictos, es fruto del declive del coraje de los gobiernos, que deberían aplicar políticas públicas de protección, de ser testigos privilegiados de la historia, los periodistas se han convertido progresivamente en víctimas colaterales, testigos incómodos, moneda de cambio, peones en juegos diplomáticos, hombres y mujeres a los que hay que eliminar.

Desde el 1 de diciembre de 2024, un total de 67 periodistas han sido asesinados por ejercer su profesión, al menos el 79% de ellos fueron asesinados por fuerzas armadas regulares o no, 16 profesionales murieron por el crimen organizado. El Ejército de Israel es responsable del 43% de los asesinatos cometidos contra periodistas en todo el mundo, en los últimos doce meses.

En total, desde octubre de 2023, el Ejército israelí ha matado a cerca de 220 periodistas, de los cuales al menos 65 durante o debido al ejercicio de su profesión.

Un año después de que Claudia Sheinbaum asumiera la presidencia de México y a pesar de los compromisos que adquirió con RSF, 2025 se ha convertido en el año más mortífero de los últimos tres en México y consolida al país como el segundo más peligroso del mundo para los periodistas, con nueve asesinados.

Además, los periodistas se enfrentan a numerosas violaciones de los derechos humanos en el contexto del conflicto en Sudán. Cuatro reporteros han sido asesinados en el ejercicio de sus funciones este año, al menos dos de ellos tras ser secuestrados por las Fuerzas de Apoyo Rápido.

