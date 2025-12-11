Colectivo Herbert Anaya desarrolla acto conmemorativo sobre DDHH 

Compartir

Redacción Nacionales

En el contexto del Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 44 aniversario de la Masacre de El Mozote, el Colectivo de DDHH Herbert Anaya Sanabria desarrolló un evento conmemorativo en la Universidad de El Salvador donde reconoció a jóvenes estudiantes que han contribuido en la materia.

Mirna Perla, miembro del Colectivo Herbert Anaya Sanabria y una de las organizadoras sostuvo que el Estado salvadoreño ha escalado en retrocesos en relación a la garantía y respeto de los derechos humanos, a partir de la toma de posesión de Nayib Bukele.

“Lamentamos que en su campaña, Bukele ofreció erradicar la corrupción, el nepotismo y garantizar el derecho a la educación, en este lugar, (UES) Bukele vino a ofrecer grandes aportes para fortalecer la enseñanza superior en nuestro país, cosa que nunca la cumplió”.

Sobre el caso de la Masacre El Mozote, según recordó Perla, Bukele prometió, incluso abrir los archivos de la Fuerza Armada para aportar documentación que llevaría a la verdad sobre quienes fueron masacrados. Pero solo se quedaron en palabras.

Bukele, a juicio de Mirna Perla, se ha caracterizado por montar narrativas que van en contra de la práctica. “Lamentamos el retroceso institucional que hay, porque ha anulado todas las instancias de protección a los derechos humanos”.

En el contexto del Día Universal de los Derechos Humanos, Perla recordó a los defensores que han sido detenidos bajo el régimen de excepción por su labor de defensa, como Ruth Eleonora López, y Enrique Anaya.

Es por ello, que este miércoles 10 de diciembre, en el marco del Día del Defensor y Defensora de Derechos Humanos (9 de diciembre) y Día Universal de los DDHH (10 de diciembre), el colectivo desarrolló el evento donde se abordaron los sistemas de protección nacional e internacional a los derechos humanos, a la vez, concluyeron con la última etapa del concurso de Derechos Humanos con videos creativos.

“Videos creativos que han hecho muchos jóvenes de la Universidad de El Salvador y de otras universidades, así como de institutos y de comunidades”, esto con el objetivo de motivar a la juventud salvadoreña para que conozcan la historia, para que conozcan precisamente a través de su propia investigación lo que ha sido el aporte del movimiento de DDHH en El Salvador y cómo se ha contribuido para avanzar en derechos y para defender los derechos adquiridos.

