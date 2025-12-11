Manifestantes condenan en Italia la agresión de EEUU contra Venezuela

Compartir

Roma/Prensa Latina

Miles de manifestantes protestaron en Italia contra el recrudecimiento de la política agresiva de Estados Unidos contra Venezuela y la amenaza de ataques militares contra esa nación latinoamericana, señala hoy un comunicado.

La amplia movilización efectuada la víspera, convocada por organizaciones políticas, sociales y estudiantiles de este país, incluyó demostraciones en varias de las más importantes ciudades italianas, incluidas Roma, Milán, Turín, Bolonia y Bari, con la consigna ¡Fuera las manos de Venezuela!, destacó un portavoz.

El economista Luciano Vasapollo, cofundador del capítulo italiano de la Red de intelectuales en Defensa de la Humanidad, señaló en declaraciones al diario Il faro di Roma, que “nos movilizamos en universidades de toda Italia con acciones por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Venezolano y la República Bolivariana”.

Se incluyeron protestas frente a la Embajada de Estados Unidos en Roma y los consulados de ese país en varias ciudades, donde los manifestantes reafirmaron que “siempre apoyaremos a la Venezuela socialista y bolivariana, sin ambigüedades, y contra la agresión imperialista”, precisó.

El también dirigente de la Red de los Comunistas consideró que esta iniciativa, la cual “nace de la comprensión de que lo que está sucediendo contra Caracas no es un incidente aislado, sino parte de una estrategia global”, fue “un gran éxito político y militante”, pues se logró “unir universidades, calles y movimientos sociales”.

“Las ridículas mentiras del gobierno de Estados Unidos para justificar su agresión militar contra Venezuela no pueden ocultar la realidad de un imperialismo depredador que busca apoderarse de la mayor reserva de petróleo del planeta”, aseveró.

Los organizadores indicaron en la convocatoria de estas protestas, que el objetivo de la política exterior de la Casa Blanca es “restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental para convertir una vez más a América Latina en el patio trasero del imperialismo yanqui, reinstaurando la llamada Doctrina Monroe”

