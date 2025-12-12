Página de inicio » Economía » Mala ejecución financiera del Gobierno

Mala ejecución financiera del Gobierno

Redacción Nacionales 11 diciembre, 2025 Economía

César Villalona
11 de diciembre de 2025

El informe del Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria de enero a octubre (diez meses) muestra una mala ejecución financiera del Gobierno. Veamos:

1. En ese período todos los ministerios debieron ejecutar más del 80% de sus presupuestos, pero el de Obras Públicas solo gastó el 39%, Educación 70%, Agricultura 74% y Salud 75%. A esos cuatro ministerios les sobraron (o no les entregaron) alrededor de $300 millones.

2. El Ministerio de Vivienda, al que le aprobaron un presupuesto de apenas $11 millones ($4 millones menos que en 2024), en diez meses solo gastó la mitad ($5.5 millones). O sea, que a pesar de tener un presupuesto de miseria, le sobró dinero, en un país donde 500,000 familias necesitan viviendas dignas.

3. De $1,339 millones aprobados para invertir en activos fijos (obras y construcciones), en diez meses solo se invirtieron $274 millones (20%). Cuando termine el año habrán sobrado $1,000 millones.

4. Al rubro de “Inversión en Capital Humano” le asignaron $113 millones, pero en diez meses solo se invirtió el 28%. Al cerrar el año sobrarán alrededor de $75 millones.

Pero así como esos y otros ministerios importantes llevan una mala ejecución presupuestaria, otros que no son importantes han gastado más de la cuenta, como el de Defensa, que se sobregiró, y el de Relaciones Exteriores, que inició con un presupuesto de $45 millones, lo aumentaron a $60 millones y gastó en diez meses $56 millones (93%). Para terminar noviembre y diciembre le dieron otro refuerzo.

Otro derroche es el de la Presidencia de la República, que inició con un presupuesto de $140 millones y lo subieron a $214 millones (53%).

La ejecución presupuestaria muestra las prioridades del Gobierno: Gasto militar, en actividades en el exterior y en propaganda de la presidencia. No son prioridades la educación, la salud, la vivienda, el agro, obras públicas, infraestructura y formación del recurso humano.

