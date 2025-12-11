CAM intensifica decomisos en Centro Histórico a comerciantes quienes imploran trabajar esta temporada

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los vendedores informales corren todos los días en el Centro Histórico de San Salvador para impedir que los elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), de la Alcaldía de San Salvador Centro, les decomisen su mercadería; ya que donde se ubican, es zona libre de ventas; sin embargo, aseguran que su necesidad es grande y deben llevar el sustento a sus hogares.

En cuentas de redes sociales pro gobierno, se ha montado una campaña para criminalizar a los vendedores informales que se ubican en el corazón de la capital; las intenciones de estas páginas es que los vendedores por cuenta propia no utilicen los espacios públicos, ya que fueron “rescatados” y “revitalizados”.

En la cuenta de X, el departamento de Prensa de la Alcaldía de San Salvador Centro, informó sobre decomisos en las últimas horas. “El CAM mantiene el resguardo de las zonas declaradas libres de ventas en el corazón de la capital, como la avenida Cuscatancingo, 8ª. calle Oriente, 1ª. calle Poniente, 3ª. y 5.a avenida Sur”, dijo.

La comuna señaló que “a pesar de los reiterados llamados al orden, se siguen identificando miembros de grupos de choque que se resisten activamente a acatar las leyes y ordenanzas municipales”.

Estos vendedores le generan una mala imagen al Centro Histórico que construyó el Gobierno para los turistas. Sin embargo, los vendedores aseguran que lo hacen por necesidad, ya que no todos los vendedores lograron obtener puestos dentro de algún mercado; a ello sumado la falta de empleo formal y el alto costo de la vida.

Los vendedores consultados señalaron que en las fotografías que sube la comuna, solo muestran lo que a ellos les conviene; demuestran que entregan avisos en papel, pero en la práctica les llegan directo a decomisar la mercadería e incluso con golpes en algunos casos.

Los comerciantes piden a las autoridades que los dejen trabajar para la temporada navideña, ya que es cuando las ventas tienden a incrementarse. Comerciantes denunciaron que las autoridades han acreditado a cierto grupo de vendedores de aguas en las plazas centrales, pero no fue equitativo.

De hecho, plantean que tampoco se les ha brindado una solución, a pesar que el edil, Mario Durán, señaló que sí les ofreció alternativas sobre el comercio informal.

En ese sentido, los comerciantes instaron al alcalde Mario Durán que los dejen trabajar en esta temporada para lograr saldar sus deudas y llevar el sustento a sus hogares.

