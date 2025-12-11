Página de inicio » Nacionales » El Salvador celebra inscripción de Cofradía de las Flores y las Palmas de Panchimalco en Lista Representativa de Patrimonio Cultural

Redacción Nacionales 11 diciembre, 2025

SAN SALVADOR/Xinhua

El Gobierno de El Salvador celebró este miércoles la inscripción de la Cofradía de las Flores y las Palmas de Panchimalco, localidad del sur de la capital San Salvador, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, primera manifestación cultural del país centroamericano en obtener tal distinción.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la decisión fue adoptada por el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), reunido en Nueva Delhi, India.

La nominación fue gestionada durante dos años por la cancillería, a través de la embajada en Francia y la Delegación Permanente ante la Unesco, en coordinación con el Ministerio de Cultura.

El comunicado detalló que la Cofradía de las Flores y las Palmas constituye «un testimonio excepcional de la espiritualidad, creatividad colectiva y continuidad cultural de la comunidad de Panchimalco», cuyos habitantes han preservado y renovado esa práctica por generaciones.

(250512) — SAN SALVADOR, 12 mayo, 2025 (Xinhua) — Imagen del 11 de mayo de 2025 de una niña portando un traje tradicional mientras participa en la celebración del XLIII Festival Cultural de las Flores y Palmas del municipio de Panchimalco, en el departamento de San Salvador, capital de El Salvador. (Xinhua/Alexander Peña) (ap) (oa) (ah) (ce)

El Gobierno salvadoreño afirmó que trabajará junto con la comunidad portadora en un Plan de Acción Post-Inscripción para fortalecer la transmisión intergeneracional, la documentación y el desarrollo local sostenible.

Añadió que continuará difundiendo esa tradición a través de su red diplomática y consular, como parte de su estrategia de diplomacia pública.

La Cofradía de las Flores y las Palmas es una tradición ancestral de la comunidad indígena de Panchimalco, vinculada a la llegada de la época de lluvias y a la celebración en honor a la Virgen María.

Cada primer domingo de mayo, mujeres y portadores elaboran coloridos arreglos florales y palmas teñidas de manera artesanal, que luego son llevados en procesión como ofrenda espiritual, una práctica que combina elementos prehispánicos y católicos, y que se transmite de generación en generación como símbolo de identidad, cohesión comunitaria y continuidad cultural.

(250512) — SAN SALVADOR, 12 mayo, 2025 (Xinhua) — Imagen del 11 de mayo de 2025 de personas adornando una palma de coco con flores durante la celebración del XLIII Festival Cultural de las Flores y Palmas del municipio de Panchimalco, en el departamento de San Salvador, capital de El Salvador. (Xinhua/Alexander Peña) (ap) (oa) (ah) (ce)

La inclusión de la Cofradía es la primera designación salvadoreña de la Unesco en más de tres décadas, desde que alcanzó el rango de Patrimonio de la Humanidad el Parque Arqueológico «Joya de Cerén», aldea que data del Clásico Tardío, abandonada tras una erupción volcánica hace miles de años. Fin

