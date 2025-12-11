Sistema de pensiones es «insostenible» «está quebrado»: Patricio Pineda

Compartir

El experto en pensiones, Patricio Pineda, dijo que el sistema actual de pensiones “es insostenible” y el FMI le corrige la plana a los diputados de Nuevas Ideas que aprobaron la reforma al sistema de pensiones en 2022.

Medios de comunicación preguntaron al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sobre el acuerdo entre el Gobierno y el FMI, sobre el tema de pensiones; sin embargo, el funcionario evadió responder con claridad. “No sé, lo tenemos pendiente. Lo seguimos revisando, en su momento lo vamos a informar. Es una discusión que se debe de tener, no puedo ser irresponsable en dar una opinión en estos momentos”, dijo Castro sobre la posibilidad de modificar la edad de retiro.

En cuanto a la conformación de una comisión especial, Castro informó que “es muy probable, si se llega a dar el momento, es un tema muy importante”, pero “aún estamos evaluando”, destacó Castro.

Sobre la posibilidad de reformar el sistema de pensiones, a petición del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las declaraciones del presidente de la Asamblea, el experto en pensiones, Patricio Pineda señaló que «implícitamente» Castro reconoce que «le están corrigiendo la plana, desde afuera».

“Es la primera vez que una propuesta de reforma de pensiones no viene elaborada desde el Órgano Ejecutivo o grupo parlamentario mayoritario de la Asamblea Legislativa, sino viene elaborada de un equipo técnico foráneo dirigido por el FMI”, comentó Pineda en Encuentro con Julio Villagrán.

Es de recordar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que se adoptaría en El Salvador en febrero del próximo año una reforma al sistema de pensiones que contendrá “costos fiscales”, así lo anunció el FMI luego de concretarse el acuerdo con El Salvador para desembolsar aproximadamente $1,400 millones. El FMI pidió a El Salvador que tenga una base sólida, costos fiscales y deudas contingentes, respecto al tema de pensiones.

El FMI ha pedido al gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, el documento de reforma al sistema de pensiones para su revisión y realizar correcciones, “porque el sistema de pensiones tiene fecha de caducidad y el fondo previsional es un desastre”, sintetizó Pineda.

Pineda puntualizó que el sistema de pensiones «es insostenible», ya que los cálculos de pensión de las personas que se han retirado de 2023 a la fecha, no supera «en el mejor de los casos» el 33% del último salario; «comprobadísimo».

De hecho, Pineda informó que El Salvador es el tercer peor país en el tema de la baja en las pensiones, solo superado por Haití y Bolivia. Planteó que según el Banco Central de Reserva (BCR) en 2025 el gobierno tiene una deuda que supera los $11 mil millones, de este dinero, el gobierno tiene comprometido el 70% del total del patrimonio, es decir, “todo el dinero que han puesto los trabajadores desde abril de 1998 hasta la fecha, eso es insostenibilidad”.

Pineda señaló que las personas que sacaron su anticipó de saldo totalizaron, que suman $1,080 millones, generó críticas desde el Gobierno y oficialismo, pero el gobierno actual ha sacado más de $2,500 millones, esto fue sacado bajo el mismo concepto “préstamo”… para rematar el gobierno actual no pagará intereses ni capital durante 4 años, destacó Pineda.

Pineda comentó que el FMI “por primera vez” pone varias condicionantes al gobierno salvadoreño para desembolsar los fondos que le pidió (los $1,400 millones), entre ellos el sistema de pensiones, otro es el macroeconómico de ajuste fiscal donde se despidieron 11 mil personas, los impuestos que vendrían en camino, el alto del uso del Bitcoin el cual han incumplido, cerrar operaciones de la Chivo Wallet, entre otras cosas.

Sobre el tema puntual de las pensiones, Pineda comentó que las 5 condiciones que el FMI impuso al gobierno de El Salvador son: publicar toda la data estadística del sistema, pero la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) no ha publicado ningún dato estadístico desde abril de 2023.

A juicio de Pineda es necesario conocer el portafolio de inversiones que se encuentra en boletines de rentabilidad que no se publica desde abril de 2023, el tema de las actas de las emisiones de los certificados de obligación previsional tampoco se ha publicado, también se debe publicar la justificación técnica del porqué de $700 millones colocados por las AFP en el extranjero se le obligó trasladarlos a la deuda pública del país.

Pineda comentó que la segunda condición del FMI al estado salvadoreño, es la publicación de un análisis actuarial previo al proceso de reforma al sistema de pensiones, pero el ministro de Hacienda envió un memorándum al Fondo hace más de un mes diciendo que publicaran primero un análisis actuarial del sistema y públicamente dice que “estamos en tiempo” mientras el fondo se ha quedado callado de que han incumplido este compromiso.

El experto en pensiones señaló que en las condiciones en las que se encuentra el sistema previsional salvadoreño, lo correcto es hacer “un diagnóstico de resultados de la reforma de 2022”, la diferencia entre un análisis actuarial de un estudio actuarial, es que el análisis es una fotografía del momento para realizar un diagnóstico y luego el estudio actuarial es el tratamiento que se debe seguir.

Pineda concluyó que la reforma que se haga el próximo el otro año cumplirá dos propósitos, uno es darle garantía al FMI que el gobierno entregará los millones de dólares que le ha prestado al Estado, el otro es desafiliar las arcas del Estado y no busca mejorar las pensiones, “esto es un patrón que ha venido ocurriendo que solo tiene 3 ganadores, las AFP, los políticos que han convertido el sistema de pensiones en su caja chica oficial y el grupito de los optados que ya se pensionaron”.

