Lobos es el nuevo campeón de la LMB tras superar al tetracampeón Metapán

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Lobos BKB conquistó su primer título en la Liga Mayor de Baloncesto (LMB) al imponerse 68-34 a Metapán en el juego 4 de la final del Torneo Clausura 2025. La serie terminó 3-1 a favor del cuadro chalchuapaneco, que cerró un año soñado.

La figura del partido fue Timothy Simmons, autor de un doble-doble con 29 puntos y 14 rebotes. También destacaron Marc Montavious (10 puntos y 11 rebotes) y Jerome Savoy, quien aportó 16 unidades para sentenciar la serie.

El entrenador Pablo Epeloa expresó su enorme alegría tras conseguir la primera estrella para Lobos: “Tengo una alegría enorme porque es la primera estrella para esta gente y conseguirla en casa es hermoso. Este marco es increíble para lograrlo”.

El técnico reconoció que, aunque la final se abrió en el último juego, la serie estuvo planteada para ser pareja: “Metapán tenía que multiplicar esfuerzos. Cuando vimos ese desgaste, pudimos sacar diferencia. La clave fue convencernos de que podíamos entrar en la historia”.

Epeloa también resaltó el peso de haber eliminado a rivales fuertes: “Superar a San Salvador en cinco juegos fue tremendo. Esa capacidad de levantarnos nos puso hoy aquí”.

Por su parte, el jugador Alex Colocho se mostró emocionado por culminar un proceso construido paso a paso: “Este ha sido un proyecto bonito desde el inicio, con apoyo de mucha gente. Siempre les dije a los muchachos que algún día se iba a dar. Verlo hecho realidad es una alegría enorme”.

Colocho añadió que el equipo superó momentos duros durante la temporada, pero que cada sacrificio valió la pena para cumplir el objetivo.

Así finaliza la temporada 2025 en la Liga Mayor de Baloncesto: Lobos es el nuevo campeón tras superar al tetracampeón Metapán y escribir su propio capítulo histórico

