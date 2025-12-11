Barcelona continúa su ascenso en la Liga de Campeones

Compartir

Barcelona/Prensa Latina

El FC Barcelona doblegó este miércoles 2-1 al Eintracht Frankfurt en el mítico Spotify Camp Nou y continuó su ascenso en la Liga de Campeones del fútbol europeo.

Después de seis jornadas, los azulgranas acumulan una decena de puntos (decimocuarto lugar), producto de tres triunfos, un empate y dos fracasos, y mantienen sus esperanzas de conseguir uno de los ocho cupos directos para acceder a la siguiente instancia.

El conjunto alemán, que apenas había aparecido en el partido, tomó ventaja en el minuto 21 por un gol de Ansgar Knauff después de un contraataque, gracias a una asistencia de Nathaniel Brown.

En la segunda mitad, sin embargo, apareció Jules Koundé con par de remates de cabeza sobre pases de Marcus Rashford y Lamine Yamal, para que los culés tomaran el mando definitivo de un partido que hizo sudar a su hinchada.

Este martes el Bayern de Múnich venció 3-1 al Sporting Club de Portugal para empatar en la cima con el Arsenal con 15 puntos.

En otros resultados Liverpool derrotó 1-0 al Inter de Milán, Atalanta 2-1 al Chelsea, Atlético de Madrid 3-2 al PSV, Marsella 3-2 a Unión Saint-Gilloise, Tottenham 3-0 a Slavia Praha y Mónaco 1-0 al Galatasaray

Mientras que el Real Madrid sucumbió ante el Manchester City que le anotó dos goles, con remontado, porque el brasileño Rodrygo Goes se encargó de anotar primero en el partido para los madridista, al minuto 28.

Sin embargo, al minuto 35 Noco O´Reilly se encargó de empatar el marcador y Erling Haaland, al 43, y desde un disparo de los 12 pasos se encargó de la remontada y el triunfo de los dirigidos por Guardiola.

El Madrid no solo está pasando momentos difíciles en la Liga, a pesar de ser segundo, después del Barcelona, sino también con este traspié en la Liga de Campeones.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...