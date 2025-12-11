Cambio cultural y transculturación por remesas en El Salvador

Compartir

Un cambio cultural acontece en nuestra sociedad de manera silenciosa, esta acción acompaña a los emigrantes que tienen sus familias en sus localidades originales; después de años en Estados Unidos algunos emigrantes tienen el objetivo de retornar a su país, en consecuencia se fijan un plazo razonable de retorno, sean cinco o diez años, mientras otro grupo de emigrantes deciden fijar su residencia fuera de la nación, quienes deciden retornar poseen un proyecto específico: ahorros, negocio, construcciones, educación o salud de sus familias etc., este evento transcurrió sin sobresaltos durante décadas hasta la llegada de Donald Trump, su administración ha provocado la mayor incertidumbre de deportación durante el año 2025.

Emigrantes que deciden no retornar

La opción de familias que deciden no retorno es compleja, dejan espacios generacionales que usualmente solo existen en sus parientes o familiares lejanos: padres, abuelos, segundos hogares o amistades etarias etc. estas personas usualmente después de siete años un día optan por la nación receptora y posteriormente tiene problemas de identidad, con una u otra nación.

A propósito, el Senador norteamericano Bernie Moreno (02DIC025) ha propuesto abolir la doble nacionalidad en Estados Unidos.

Emigrante que deciden retornar

En el caso de los que tienen por objetivo retornar acontece una transculturación, por la fusión del estilo de vida norteamericano, por ejemplo: la construcción de sus casas en sus pueblos; una simple visita a sitios turísticos (pueblos, cantones, vecindades) o áreas suburbanas o rurales, permite diferenciar el tipo de construcciones en sitios donde generalmente coexisten otros modelos: las casas originales son de adobe, mixtos, de ladrillos simples, mientras que otras parecen extraídas de catálogos norteamericanos, son notables, tienen varios niveles, ese contraste implica el retorno, han cambiado sus hábitos alimenticios, visión cultural, mientras algunos han logrado sus “papeles” o integración legal incluso pensión, la mayoría no tienen credenciales de nacionalidad estadounidense, ellos son los que retornan con sus ahorros o han enviado regularmente su dinero para su proyecto, pero adoptando innovaciones de la cultura norteamericana que les permite una acumulación dineraria, además hábitos y otras variantes.

El resultado (cambio cultural y sincretismo) de la migración

Recientes documentos publicados por el Banco Central de Reserva de El Salvador, con fecha 08DIC025 producto de la 8ª encuesta de población1 salvadoreña en Estados Unidos, por la Red de investigadores del BCR nos ofrece datos de primer orden para estudiar la dinámica migratoria con el envío de remesas a la nación.

Algunos datos del BCR:

“La migración salvadoreña hacia los Estados Unidos continúa siendo un fenómeno demográfico significativo. Para 2024, la población salvadoreña residente en ese país representó aproximadamente el 26.0% de la población total de El Salvador, según datos de Naciones Unidas y del VII Censo de Población y VI de Vivienda de 2024. Asimismo, las remesas familiares enviadas desde el exterior fueron equivalentes al 24.0% del PIB de 2024, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR)”.

“Entre los resultados más destacados se encontró que cuatro de cada cinco salvadoreños en Estados Unidos enviaron remesas durante 2023, cifra consistente con estudios previos. El perfil promedio del salvadoreño remitente indica una edad de 44 años, ingresos mensuales de US$3,904.2 y una remesa promedio enviada de US$413.8”2.

Remesas en El Salvador3

Uso de remesas en El Salvador: Gastos básicos: Más del 90% del dinero se utiliza para cubrir necesidades esenciales como alimentación, vivienda, salud y educación.

Ahorro e inversión: una porción menor se destina al ahorro o la inversión, aunque esto está cambiando…

Remesas en México

Uso de remesas en México4: Gastos en alimentos y necesidades básicas, Pago de vivienda y construcción, Educación de hijos y familiares, Inversión y ahorro, Salud y emergencias médicas. Banco de México

Remesas Guatemala

Uso de remesas en Guatemala : “Más de un 21% del dinero procedente del exterior se dedica a construcción y mantenimiento de viviendas, mientras el resto cubre necesidades diarias (aproximadamente el 40%), salud, educación y ahorro, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)” .

Remesas en Honduras

Manutención, Tratamiento médico, Adquisición o mejora de casa o terreno propio, educación, Ahorro, inversión en negocios, Pago de deudas, inversión en obra comunitarias.

Remesas Costa Rica

Usos de remesas Costa Rica: Manutención, Salud, Educación, Pago de deudas, Negocio propio o de la familia, Ahorro propio, Adquisición o mejor de inmueble propio, Ahorro de familia amazon.com/author/csarcaralv

