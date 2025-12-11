Exministra confirma aprehensión de expresidente de Bolivia Luis Arce

Compartir

La Paz/Prensa Latina

La exministra de la Presidencia de Bolivia María Nela Prada confirmó este miércoles en sus redes sociales que el exmandatario Luis Arce fue “secuestrado” en el barrio paceño de Sopocachi.

“Me estoy dirigiendo a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que es donde tenemos conocimiento que se lo habrían llevado. Un secuestro ilegal que acaba de suceder cuando él se encontraba solo”, aseguró en un audiovisual publicado en su cuenta de Facebook.

Diversas fuentes refirieron que esta aprehensión ocurre en el contexto de la investigación del denominado caso Fondo Indígena, retomado esta semana con el arresto de la exdiputada Lidia Patty, principal acusadora en el juicio Golpe I por las masacres de Sacaba y Senkata en 2019.

Luego de la victoria electoral del MAS en 2020, Patty presentó una acusación por los sucesos acaecidos tras la firma del decreto supremo 4078 (conocido como de la muerte) 48 horas después de que Jeanine Áñez asumiera la presidencia del Senado y del país, sin tener en cuenta a la mayoría parlamentaria del MAS, a la que correspondía legalmente.

La normativa eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional tras el derrocamiento del expresidente Evo Morales en 2019.

Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, Sacaba y el Pedregal, con saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego.

Sin embargo, tras el triunfo de la derecha en los comicios generales de agosto del año en curso, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó poner en libertad a Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el excívico de Potosí Marco Antonio Pumari, los principales acusados, y Patty es ahora quien permanece tras las rejas en la cárcel femenina de Obrajes, en lo que sus partidarios consideran una venganza de la derecha, hoy en el poder.

De acuerdo con la pesquisa, cuando Arce era ministro de Economía, presuntamente autorizó desembolsos estatales a cuentas particulares, entre ellas la de la exdiputada Lidia Patty.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...