México nunca aceptaría intervención extranjera, reafirma Sheinbaum

Ciudad de México/Prensa Latina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este miércoles que su país nunca aceptaría una intervención extranjera, en respuesta a una pregunta sobre recientes declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Ante los comentarios la víspera del republicano acerca de la posibilidad de usar fuerza militar contra los cárteles en el caso de esta nación, la jefa del Ejecutivo descartó esa opción durante su habitual conferencia de prensa.

“Eso no se va a dar, porque no es necesario primero. Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera, y tercero porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad”, resumió.

Sobre la insistencia de Trump en realizar afirmaciones de este tipo, Sheinbaum apuntó que no es necesario responder a cada una de ellas.

“No necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump. Él tiene su pensamiento. Muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos, y hasta ahora ha sido muy respetuoso”, señaló.

Aunque Washington ha propuesto en varias ocasiones un supuesto “apoyo” con fuerzas militares a México para combatir al crimen organizado, la gobernante ha rechazado tal posibilidad y subrayado que en territorio de este país latinoamericano solo operarán sus propios efectivos.

Las dos naciones llegaron en septiembre último a un entendimiento de cooperación en seguridad, a partir de cuatro principios fundamentales: respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, sin subordinación.

Hacia lo interno, la estrategia nacional de seguridad implementada por el Gobierno de Sheinbaum muestra resultados palpables: 38 mil 700 detenidos por delitos de alto impacto y 311 toneladas de droga y 20 mil armas incautadas desde octubre de 2024.

Estas operaciones permitieron una disminución del 37 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en este país durante los 14 meses de la actual administración, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

