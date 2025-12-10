Arrestan en Bolivia al expresidente Luis Arce

Compartir

TeleSUR

El expresidente de Bolivia Luis Arce Catacora (2020-2025) fue arrestado este miércoles en La Paz, informó la exministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien denunció la operación como un «secuestro de totalmente ilegal».

En un vídeo en redes sociales, Prada dijo que Arce fue arrestado cuando «se encontraba solo» y que el arresto se produjo sin información oficial ni la presencia de familiares.

«Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Luis Alberto Arce Catacora por Sopocachi», afirmó la exministra de la Presidencia, quien en el momento de la grabación se dirigía hacia la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a cuyas celdas habrían llevado a Arce.

La denuncia agrega que la acción se ha realizado «totalmente sin seguir los procedimientos que corresponden».

Arce fue detenido alrededor de las 15:00 horas (hora local) por agentes policiales y llevado en una vagoneta blanca hacia la sede de la Felcc. Citando a agentes policiales, medios de prensa locales dijeron que el expresidente, quien dejó el cargo en noviembre, reaccionó de forma tranquila al arresto.

