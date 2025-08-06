Presidente de Bolivia llama a preservar Estado Plurinacional

Compartir

Sucre/Prensa Latina

El presidente Luis Arce afirmó hoy que una de las conquistas de Bolivia en sus 200 años de independencia es la fundación del Estado Plurinacional, nueva organización política que incluye a todos y llamó a defenderlo.

“Es un largo camino que Bolivia recorrió y ahora nos corresponde a todos preservar lo que se ha logrado”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Agregó el dignatario que “nada ni nadie está por encima de las conquistas de nuestro pueblo, desde las luchas anticoloniales hasta nuestros días. ¡Somos un pueblo de vencedoras y vencedores que sabe cómo levantarse ante la adversidad! ¡Por siglos hemos caminado soñando, resistiendo, luchando y venciendo!”, sostuvo Arce.

Recordó en su cuenta de X que este miércoles Bolivia cumple 200 años de historia desde el 6 de agosto de 1825, cuando las provincias unidas del entonces Alto Perú decidieron, libremente en Chuquisaca, conformar una república independiente.

Subrayó que, tras más de 15 años de lucha contra el domino colonial español y cientos de años de resistencia indígena, nacía Bolivia como reafirmación plena de la libertad frente a la opresión.

“Nuestra historia está llena de gestas heroicas en las que el pueblo boliviano fue el verdadero combatiente y vencedor”, enfatizó.

Los bolivianos celebran este miércoles en la capital, Sucre, el Bicentenario de la fundación de su Estado con soberanía, con la presencia de autoridades gubernamentales y electas nacionales, departamentales y municipales, así como de líderes de movimientos sociales y delegaciones procedentes de 40 países.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...