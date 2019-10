FGR prescinde de participación de más testigos en Caso Operación Cuscatlán

Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República (FGR) decidió ayer prescindir de la participación de más testigos en el desarrollo de la vista pública del caso Operación Cuscatlán. En un inicio, el Ministerio Público había planteado presentar a más de una treintena de testigos en el juicio.

Un miembro del equipo fiscal explicó que no requerirán de más declaraciones de testigos debido a que han demostrado la existencia de una estructura terrorista y han logrado determinar la participación de los imputados en los hechos.

Ayer rindió declaración el testigo con criterio de oportunidad clave “Lancelot”, quien detalló que una célula de la MS-13, con base en la ciudad de San Miguel llegó a percibir hasta $500,000 mensuales, producto de actividades ilícitas como el comercio de armas, el narcotráfico y la extorsión.

“Lancelot” explicó que el dinero ilícito era invertido en una serie de comercios que servían para su lavado, uno de esos comercios era una venta de tomates, la cual era propiedad del padrastro de un cabecilla y a la que le entregaban hasta 50,000 dólares mensuales para invertir.

Acerca de las declaraciones de “Lancelot”, un abogado defensor argumentó que no hay mayor evidencia de lo expuesto por el testigo, más que su palabra, y reprochó el hecho de que la FGR no ha presentado más pruebas que el testimonio de los criteriados.

Abogados defensores de los imputados solicitaron al juez del Juzgado Especializado de Sentencia “A” la oportunidad de presentar pruebas de descargo, al considerar que las acusaciones de los testigos criteriados pueden desacreditarse.

Sobre esta petición, un representante de la fiscalía dijo que la solicitud de los defensores está haciéndose fuera de tiempo.

Comparte esto: Twitter

Facebook