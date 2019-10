Denuncian apropiación de playas y caminos públicos en la Costa del Sol

El Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El Salvador (MOVITIERRA) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentaron un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el cierre de diferentes accesos públicos a la playa en la Costa del Sol, en San Luis La Herradura, La Paz.

“Los señores dueños de ranchos se han adueñado de los pasajes que existían, ahora no tenemos ninguno”, denunció Dora Guillén, representante de MOVITIERRA y representante de la Comunidad Los Tubos en la Costa del Sol, en San Luis La Herradura, La Paz, quienes junto a FESPAD denunciaron la apropiación de playas y caminos vecinales, lo que impide el desarrollo social y urbano.

“Nuestras comunidades no tienen acceso a las playas públicas, en la comunidad Los Tubos habían tres, en la comunidad Brisas de Jaltepeque tenemos uno pero esta reducido, la medida era de cuatro metros y medio y ahora mide dos metros. Las playas son un bien público, El Salvador no tiene playas privadas, por lo que hacemos el llamado a la FGR para que actúe”, afirmó. Y es que las cuatro comunidades de la zona de la Costa del Sol denuncian esta violación a sus derechos fundamentales, principalmente a la movilidad humana, como también al turismo local y el desarrollo económico.

Las comunidades exigen que la FGR investigue y judicialice todo acto ilegal o arbitrario que llevo al cierre material de los accesos a la playa en el Bulevar Costa del Sol, del municipio de San Luis la Herradura, La Paz. Todo con el objeto de recuperar un bien público en beneficio de las actividades realizadas por las comunidades.

Teresa Hernández, representante de FESPAD explicó que se presentó el aviso en la oficina de la FGR de Zacatecoluca, escrito que tiene a la base la investigación jurídica catastral y registral en relación a los accesos públicos a la Playa que se tenían por cerrados. “Se ha detectado en las comunidades Brisas de Jaltepeque y Los Tubos. Son cierres en caminos vecinales. Hemos hecho la denuncia de la comunidad El Conchalito que tampoco tiene accesos a la Playa, este aviso es presentado por miembros de MOVITIERRA y FESPAD, esperando que la FGR actúe y recupere estas calles vecinales que han sido tomadas de manera no adecuada”, sostuvo.

