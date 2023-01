Estado abandona a las víctimas de la violencia, dice Claudia Ortiz

Samuel Amaya

La diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, sostuvo en el espacio de entrevista de Frente a Frente que el problema de la seguridad pública en el país es un tema que se ha arrastrado durante años, así como sus causas y víctimas, las cuales no se ha cambiado con el régimen de excepción y, por el contrario, se ha criminalizado a inocentes.

La parlamentaria consideró que “la gran pregunta que queda en el tema del régimen de excepción es ¿qué ha pasado con las víctimas de la violencia en El Salvador?”. Según dijo la legisladora, ha conversado con las madres del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador y pudo notar sus desesperaciones por su situación. “Ellas se sienten abandonadas por el Estado”.

“¿Se está haciendo algo por las víctimas de desapariciones? ¿Qué pasa con los que yacen en las fosas clandestinas? De eso no se habla”. Justamente, la legisladora recordó que existe una propuesta de Ley de Datos Genéticos que sigue sin abordarse, la cual podría ayudar a las víctimas.

Ortiz sostuvo que la ciudadanía merece una solución integral y que perdure en el largo plazo, “El Salvador merece una solución en el largo plazo y que tenga al centro a las víctimas de la violencia, la protección de quienes han sufrido la violencia; (que contenga) reparación del daño, el encontrar justicia y verdad de lo que pasó”.

“Después de una política de seguridad como el régimen de excepción, el sistema de justicia de El Salvador no es independiente, no hay mayor seguridad jurídica y, de hecho, ha habido muchos abusos de poder y la política del régimen de excepción se ha ocupado para criminalizar conductas que no necesariamente son delitos”.

En otro punto, la legisladora también dijo que buscará una reelección por una diputación ya que ha ejercido “un rol valiente y ético” destapando “las vivianadas que se denunciaban en el pasado y que ahora también se repiten”, por tal, consideró que “la opción saludable para el país es poder buscar una reelección como diputada”.

Para Ortiz, en la Asamblea Legislativa deben existir más diputados que hagan un rol similar al de ella, “el país necesita una oposición que haga un contrapeso con argumentos, propuestas y estando del lado de la gente, representando aquellas necesidades que por parte del oficialismo no vemos (la importancia) o que no le dan permiso de hablar de esos problemas”.

De momento, el partido VAMOS no ha descartado participar en las cuatro actividades electorales del próximo año.