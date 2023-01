A trabajadores de la alcaldía de Soyapango los amenazan con aplicarles la ley de excepción

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía del municipio de Soyapango (SITRASOYA), se manifestó en las cercanías de un centro comercial para denunciar las amenazas que recibieron para obligarlos a reanudar labores, pese a que no reciben ingresos que los llevó a finales de diciembre a realizar un paro de labores. Los trabajadores de la municipalidad de Soyapango han denunciado que les deben los salarios de diciembre, el aguinaldo y un bono, entre otras prestaciones de ley.

“Denunciamos que a los trabajadores se nos está amedrentado que si no salimos a trabajar se aplicará el Régimen de Excepción, seremos sujetos de despidos u otras medidas coercitivas, por lo cual queremos comunicar al pueblo de Soyapango la situación que atraviesa en este momento por las malas decisiones de este Concejo Municipal, responsable de hacer mal uso de las finanzas, además de la corrupción dentro de la institución, por lo cual es que hoy no tenemos salario del mes de diciembre y demás prestaciones de ley”, señaló el sindicato.

Oseas Eliud Ruano, del SITRASOYA, manifestó a Diario Co Latino que hasta este día 4 de enero de 2023, la institución no efectuó el pago que adeuda con los trabajadores. Además, hay personal que desde el mes de noviembre no cuenta con su salario o bono. Según Ruano, el sindicato se reunió con el Concejo Municipal para abordar soluciones para la problemática; sin embargo, no hubo medidas para la misma.

Dentro del personal que se vio envuelto en esta crisis, hay empleados que sufren de enfermedades crónicas y que a su vez, no cuentan con recursos para el alimento diario debido a la situación que atraviesan, causa por la que, se manifiestan o desarrollan marchas para exigir al alcalde interino cumplir con la ley.

En reiteradas ocasiones, el sindicato hizo el llamado a instituciones como el Ministerio de Trabajo, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a que actúe en función de los derechos de los trabajadores a más de un mes de que se dio a conocer.

“Estamos acá, dando a conocer la difícil situación que tenemos en la alcaldía, porque como trabajadores municipales hasta la fecha no se nos ha cancelado nuestro salario del mes de diciembre. Tenemos compañeros hospitalizados con derrame facial debido a las deudas que hemos tenido que incurrir, y también compañeros que les han cortado la luz, el agua y servicios básicos. Estamos solicitando a las instituciones que nos busquen una alternativa”, expuso Ovidio Hernández, secretario general de SITRASOYA.

El presidente de la República Nayib Bukele no se ha pronunciado al respecto, pero sí en el caso de otras alcaldías administradas también por el partido Nuevas Ideas, donde los trabajadores solicitan se cumplan con todas las prestaciones, pero el presidente se mofó y dijo que exigía “tarjetas de navidad”.