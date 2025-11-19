El Salvador se despide de las eliminatorias con derrota 0-3 ante Panamá

Compartir

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El Salvador se despidió de las eliminatorias de CONCACAF con derrota de 3-0 en el Rommel Fernández ante Panamá, resultado con el cual el cuadro calero alcanzó su segunda participación en una Copa del Mundo.

El acecho arrancó a los 12’, con jugada colectiva sobre la banda derecha de González, que tras diferentes intentos al arco del cancerbero de Alianza, Ismael Díaz interceptó el balón con la cabeza, pero sin oportunidad de gol.

Y tal y como advirtió, cumplió. El Salvador cedió espacio a Panamá, dio lugar para que se agrandara y los errores salieron caros. Y es que, el primero de la noche con el nombre de César Blackman (17’), llegó luego de intensos intentos, y tras el pincelazo directo al ángulo del jugador del Bratislava.

Previo al pitido final del primer tiempo, los errores de El Salvador tomaron protagonismo, al ser castigada con penal a favor de Panamá, por la falta de Elvis Claros sobre Cecilio Waterman. Erick Davis convirtió el 2-0 (45+4’) para agrandar el sueño mundialista.

A los 85’, el Rommel Fernández explotó de ilusión, con el tercero de la noche de José Luis Luis Rodríguez que confirmó al cuadro canalero en su segundo mundial, tras su participación en el 2018 y gracias al resultado a costa de la azul y blanco.

El Salvador finalizó cuarto del grupo A, por debajo de Guatemala con 8 unidades en la tercera, Surinam con 9 en la segunda y Panamá con 12 en la primera casilla que lo llevó a la siguiente fase.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...