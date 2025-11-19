Noche gris para las selecciones centroamericanas que han quedado eliminadas excepto Panamá que clasificó directo al Mundial 2026

Por: Oscar V Ramìrez

Las selecciones de fútbol de El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua quedaron eliminadas de la Copa Mundial 2026 que habrá de realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Los cuatro partidos de la última fecha se realizaron de forma simultánea a las 19 horas local. La gran decepción de esta eliminatoria fue la selecta cuscatleca que tras la victoria de un gol por cero sobre Guatemala, se convirtió en un donador de puntos al resto de selecciones que nos pasaron encima como nunca antes, coindieron los aficionados en redes sociales.

El Salvador solo pudo anotar dos goles, y recibiò 11, con poca efectividad y creativida en el medio campo. Ganar así una justa mundialista es difícil, no solo se necesita ganas en terreno debe existir talento, calidad para vencer a selecciones que tuvieron un mayor proceso como la selección panameña que en el partido de la noche de este martes le ganó a los cuscatlecos con mucha solvencia.

El marcador de la selección de Panamá debió haber sido mucho más amplio, pero el golero salvadoreño Mario González tuvo suerte que no entrara la pelota no menos de en seis ocasiones.

Los dirigidos por Hernán el Bolillo Gomez se emplearon a fondo por no salir un marcador abultado. Al final el equipo panameño y su aficiòn expresaron su júbilo por sus clasificación por segunda vez al derrotar a los nuestros 3-0.

El técnico inglés de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, no pudo contener sus lágrimas de emoción tras la clasificación del equipo canalero.

En la eliminación de Honduras y Costa Rica hubo lágrimas de frustración de técnicos y jugadores.

La noche de este martes hubo lágrimas por la eliminación, como las del técnico Colombiano Reinaldo Rueda, quien lloró en medio de la conferencia de prensa ante el resultado adverso para Honduras que empató 0’0 con Costa Rica. Los hondureños en varios tramos del partido intentaron bajarle ímpetu al ataque tico, solo apuraron las acciones hasta que se enteraron que Surinam había anotado un gol y que pese a perder con Guatemala 3-1 estaba clasificando al repechaje.

Contra todo pronóstico Hatití clasificó de manera directa al vencer 2-0 a Nicaragua. Los haitianos jugaron en Curazao puesto que no pueden jugar en Puerto Principe por los problemas de inseguridad en ese país caribeño.

Las islas del Caribe tendrán de una forma directa en esta Copa del Mundo a Haitì y Curazao, ambos equipos sus futbolistas juegan en la liga francesa y de los Países Bajos, al igual que Surinam que se armaron bien para arruinarle la fiesta a los equipos centroamericanos de mayor tradición como Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador.

