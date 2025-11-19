En duda Juegos Bolivarianos, a cuatro días de inaugurarse en Perú

Lima/Prensa Latina

La realización de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos en la ciudad andina de Ayacucho, Perú, continñuan hoy en la incertidumbre debido a que no se han terminado la construcción de parte de las instalaciones de la competencia.

La situación, considerada escandalosa por la prensa, se encuentra bajo la sospecha de corrupción y tiene como responsable, según opinión general en la sede, al gobernador región de Ayacucho, Wilfredo Oscorima,

Los juegos, programados para desarrollarse entre el 22 de noviembre en Ayacucho y Lima, deberán congregar a cuatro mil 500 atletas de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú y, como invitados, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Paraguay.

La inauguración debería realizarse en el estadio de fútbol Cuna de la Independencia Americana, por haberse librado en esa región la batalla de Ayacucho, que terminó con el poder colonial de España en América del Sur.

Sin embargo, la construcción del estadio solo tiene un avance de 18 por ciento, por lo que no se sabe donde será la ceremonia de apertura del certamen, pese a que la empresa constructora prometió entregarlo en 2024.

El incumplimiento se debe al incumplimiento de la firma contratista, que la obra se pagó por adelantado, entregado con celeridad por la expresidenta Dina Boluarte al gobernador derechista ayacuchano, Wilfredo Oscorima, su amigo político.

Oscorima recibió para ese fin 92 millones 300 mil dólares (aproximadamente 27 millones de dólares) y la Procuradiría Anticorrupción del Estado advirtio hoy que en junio de 2025 denunció la irregularidad de adelanto y pidió una investigacion penal de la Fiscalía.

El pedido precisó que se investigue a quien sean presuntos autores del delito de colusiópn entre la empresa contratista y la Gobernación de Ayacucho y las pesquises están en marcha.

El presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fedepa), Jhon Lapa, dijo que la organización regional ha señalado que al menos 15 funcionarios se han beneficiado de contratos indebidos para obras de los Juegos Bolivarianos.

