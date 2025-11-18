Asamblea refuerza con $359.9 millones a diversas instituciones del Estado

Compartir

El oficialismo y aliados aprobaron un reforma a la Ley de Presupuesto 2025 para reforzar con $359.9 millones a diversas instituciones del Estado para cumplir con sus “necesidades de gastos de funcionamiento”.

Hacienda sostiene que “actualmente existen varias instituciones del sector público que tienen diferentes necesidades de gastos de funcionamiento que han surgido durante la ejecución del presente ejercicio fiscal, por lo que no disponen de cobertura presupuestaria, siendo en este momento, impostergables e ineludibles brindarles el apoyo financiero para poder cumplir con todo sus objetivos y metas institucionales”.

Esas necesidades han surgido en el presente ejercicio fiscal, por lo cual, no estaban contempladas cuando se aprobó el presupuesto 2025, según dijo Laura Michelle Arce, subdirectora general del presupuesto del Ministerio de Hacienda.

El monto se distribuirá entre 15 entidades como el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con $116 millones; Seguridad Pública y Justicia que recibiría $48,5 millones; otros $37.47 millones para el Ministerio de Defensa Nacional, $38.73 millones para Salud y $16.1 millones para Gobernación.

También, se destinarán $1,100,000 para el Ministerio de Trabajo; $3,800,000 para el Ministerio de Cultura y otros $20,000,000 para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Mientras que al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte se le asignan $57,500,000 y $4,130,000 para el Ministerio de Turismo.

Las asignaciones también cubrirán necesidades de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral con un monto de $700,000, Relaciones Exteriores por $2,500,000. Además, se incorporarán $11,400,000 para la Fiscalía General de la República; $1,300,000 para la Procuraduría General de la República y $700,000 para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Los fondos totalizan $359,900,000, los cuales provienen de excedentes tributarios registrados hasta octubre de 2025, gracias al Plan Antievasión, facturación electrónica y mayor dinamismo económico. De este excedente se incorporarán un total de $209,930,000. Asimismo, señaló que el restante, equivalente a $150,000,000, proviene del endeudamiento interno mediante colocación de títulos valores en el mercado nacional bajo autorizaciones legislativas otorgadas en 2024 y 2025.

En el ámbito educativo se invertirá en tecnología para mejorar los aprendizajes relacionados con la Ley Crecer Juntos. En Salud, los recursos se enfocarán en ampliar la oferta, cobertura y calidad de los servicios médicos, con un énfasis en prevención de enfermedades.

Para el caso de Seguridad Pública, se utilizarán para “continuar apoyando las acciones encaminadas a garantizar la seguridad pública a nivel nacional”. En el caso de la Defensa Nacional, se fortalecerá la capacidad operativa en zonas vulnerables y se apoyará el Plan de Control Territorial.

Los fondos para el MAG se utilizarán para ejecutar el proyecto de fortalecimiento de la capacidad logística de abastecimiento de los agromercados.

En el ramo de Gobernación, los recursos se destinarán para el fortalecimiento institucional, con el propósito de seguir articulando la planificación, el ordenamiento y el desarrollo territorial sostenible. Por su parte, la FGR, la PGR y PDDH recibirán fondos para mejorar la justicia y la defensa de los derechos humanos.

En Turismo, se asignan para posicionar a El Salvador como destino internacional mediante la organización de eventos. Para el ramo de Cultura, se asignan para la organización y desarrollo de eventos culturales, así como la remodelación de la infraestructura teatral y fortalecimiento del inventario de libros y colecciones literarias de la BINAES.

